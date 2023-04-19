幕後／郭台銘30天「類初選」尬侯友宜　知情人：配合朱立倫運作

▲郭台銘喊要30天衝刺地方。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024國民黨總統候選人提名之戰，現由鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜「2選一」。侯日前宣布將出訪新加坡，郭則大動作召開訪日成果記者會，並喊出「給我30天」衝刺民調，雙方呈現「兄弟登山、各自努力」的「類初選」態勢。藍營人士透露，郭的動作其實都跟黨主席朱立倫事先進行溝通，雙方也有高度默契，就連郭要幫立委小雞站台也都會按黨中央指示進行。

郭台銘昨（18）日在訪日成果記者會上呼籲，給他30天時間，將密集、具體、清楚進行充分溝通，讓大家判斷他是不是真的做了對的準備，再來決定誰最適合承擔對中華民國的責任。對於溝通方式，郭表示將以每週2場的模式展開基層走訪，近期就會到台中、高雄跟中小企業主座談。郭也強調，對於非綠立委候選人，他一定會站台跟支持，他還特別指出「一定會按照黨中央的指示」。

對於郭台銘在記者會的言行，一位知情人士透露，郭跟黨中央溝通暢通，彼此已建立默契，尤其很相信黨主席朱立倫，以勝選為最大的中心理念，所以認為朱一定會按照彼此的信任，提出一位最能夠勝選的候選人，「郭董事長很信任這次朱主席的所作所為，所以這場記者會是建立在互信的原則下，一個很好的成果展現」，就連要幫立委候選人站台，也都強調會按黨中央指示進行。

▲侯友宜、朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

知情人士說，郭台銘非常相信朱立倫的建議，唯有非綠大聯盟才能下架民進黨，因此為了團結勝選，郭本人及其團隊都配合黨中央的運作，也竭力避免對侯陣營做出攻擊性發言，就連先前護郭心切的前立委盧嘉辰也都聽從建議，近期已「低調、低調、再低調」。該人士並認同，郭台銘、侯友宜就是「兄弟登山，各自努力」，現階段各自去擴充支持者，30天後不管誰出線，就把各自支持者團結在一起，因此現階段不能互相傷害。

至於朱立倫的想法為何？知情人士說，朱目前的想法就是要找出最強候選人，並設法讓非綠陣營的氣氛祥和團結一致，未來才能全力面對民進黨的挑戰。他也說，這不只是朱立倫的想法而已，同時也是他責無旁貸的責任；針對郭台銘呼籲再給30天時間，該人士說，這就是建立在跟黨中央的互信之下，因為黨中央已規劃在6月18日之前確定徵召人選，而郭所說的給他30天，正是在黨中央的規劃時程之內。

不過，回顧秘書長黃健庭在4月13日脫口而出「國民黨內已經完成整合，就是侯友宜！」然而，既然侯已是黨內部的最強參選人，為何還要刻意設計多階段的徵召模式，將非黨員的郭台銘納入，還給郭30天「類初選」？這讓不少經年累月繳黨費的黨員質疑，反正沒有黨籍也有機會代表國民黨選總統，以後是否還有加入國民黨的必要性？另有黨員感嘆，民進黨有一黨獨立勝選的氣魄，國民黨也應該要有，因此與其把時間跟資源用在跟「黨外」整合，不如早日推出屬於本黨的候選人，好好幫他輔選及拉抬氣勢才是正辦。