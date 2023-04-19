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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批郭台銘起手式太老派「不符期待」　游盈隆：期盼「新的侯友宜」

▲▼侯友宜，郭台銘。（合成圖／ETtoday新聞雲）

▲侯友宜，郭台銘。（合成圖／ETtoday新聞雲）

記者江采蓁／綜合報導

台灣民意基金會董事長游盈隆19日在廣播節目《千秋萬事》中指出，郭台銘昨日的記者會「絕對不是社會期待的記者會」，他認為，既然郭台銘有決心參選總統，應該是有備而來，但這場記者會的表現甚至是有傷郭台銘的，他在很多問題上的閃躲和一些老派的言論，年輕人聽了會很刺耳，以政治評論家的角度來看，郭台銘的表現，就是「政治新手」，反觀侯友宜即將出訪，可見侯陣營動起來了，「人民現在期待看到一個新的侯友宜」。

針對2024總統大選，藍營人選懸而未決，根據台灣民意基金會18日公布最新民調，若選戰呈現三腳督模式，皆由民進黨主席賴清德拿下第一，民眾黨主席柯文哲居末，而藍營的候選人不論是新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭台銘，都居第二，且郭侯僅差3.7個百分點，郭侯兩人民調差距拉近，引發外界關注。

游盈隆認為，郭台銘昨日的記者會整體而言「絕對不是社會期待的記者會」，既然郭台銘有決心參選總統，應該是有備而來、很自信才對，但看起來並沒有，這場記者會的表現甚至是有傷郭台銘的。他直言，這場記者會看似展現出郭台銘的誠懇，但在很多問題上的閃躲和一些老派的言論，年輕人聽了會很刺耳，以政治評論家的角度來看，郭台銘的表現就是政治新手。

至於侯友宜的部分，以民調來看，侯友宜在去年九合一大選結束後聲勢如日中天，到後來支持度最低掉至25左右，游盈隆形容這是「新民粹強人蒙難記」。他指出，針對民調下滑，侯陣營也開始動起來了，例如出訪新加坡，他強調，「人民現在期待看到一個新的侯友宜。」

關於國民黨要如何勝選，游盈隆表示，郭台銘就像燙手山芋，4年前退出現在又回來爭取總統大選，社會觀感是不以為然的，他認為，黨內外都是比較支持侯友宜出線。

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