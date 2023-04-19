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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜訪星國遭綠疑避「搓湯圓」風頭　新北市府：勿扯台灣後腿

▲▼侯友宜公托倍增後持續設置不停歇。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜今日下午將出訪新加坡。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨發言人張志豪等人今（19）日上午召開記者會，質疑新北市長侯友宜捲入500萬元的「搓圓仔湯」事件尚未釋疑就急忙出國，「溜出國避得了一時風頭，但避不了人民的疑問」。新北市政府副發言人張劭斌則反擊，市府團隊在前線拚城市外交，執政黨反而扯後腿，惡意扭曲事實，居心叵測。

張劭斌表示，此趟出訪行程包含參訪南洋理工大學新創基地及新加坡公私部門，並會與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談，帶著新北市政經驗進行交流，幫台灣打開國際能見度。

他說，政壇前輩多少都有出國訪問的經驗，國際參訪行程有辦法在短短幾天定案嗎？沒想到竟然說出「出訪是為了避風頭」這種連自己都不相信的話，既不符合邏輯也缺乏常識，相信台灣人民的眼睛是雪亮的。

針對時事評論員羅友志爆料侯友宜涉嫌以500萬元「搓圓仔湯」喬選區，張劭斌指出，侯友宜及市府均已清楚說明，已有誤信者前往新北地檢署告發，市府將全力配合司法調查，難道執政黨不信任台灣的司法機構嗎？何況羅聲稱當年的辦公室就像市議員劉哲彰照片中的辦公室，事實上該處是劉的住處，若連地點都搞不清楚，看見黑影就開槍，其爆料內容又有多少真實性？

市府呼籲，無憑無據的烏龍爆料應適可而止，有心人士不要以政治目的散播不實言論，台灣正面臨外交艱難時刻，民進黨不協助推動國際交流，反而污名化出訪行程，這種阻礙城市與國家發展的作為，並非國人所樂見。

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