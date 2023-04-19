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「北部很快要變天了！」豪雨明炸中南部　專家示警：雨愈晚愈明顯

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲天氣粉專示警，北部很快變天，且明天中南部也要留意強降雨機率。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

鋒面今(19日)逼近台灣，西半部轉短暫陣雨或雷雨天氣，且越晚降雨機率越高。粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文提醒，「北部很快要變天了。」另外，《台灣颱風論壇｜天氣特急》也示警，最新模式顯示明天中南部有強降雨機率，呼籲盡速檢查排水溝渠。

氣象局長鄭明典公布今凌晨3時到6時對流回波圖，雨區繞過台灣北部地形而過，鄭明典指出，降雨還沒開始。氣象局則表示，今晚間起降雨機率提高，明天周四(20日)鋒面通過，將是降雨最劇烈時間點，嚴防局部大雨或短延時豪雨。《天氣風險 WeatherRisk》則說，「鋒面前的雷雨系統近在眼前，北部很快要變天了。」

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▲▼天氣風險雷擊預警系統。（圖／取自天氣風險粉專）

▲天氣風險雷擊預警系統。（圖／取自天氣風險粉專）

至於中南部地區，《台灣颱風論壇｜天氣特急》則分享，最新模式顯示，「明天中南部有強降雨機率，請盡速檢查排水溝渠。」

根據氣象局預報，今日北方鋒面逐漸接近，台灣處在鋒前暖濕的西南風，天氣逐漸變得不穩定，西半部地區逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨情形越晚會越明顯，東半部地區雲量也增多，午後山區也可能出現局部短暫雷陣雨，外出活動建議攜帶雨具備用。

氣象局指出，明（20日）鋒面逐漸通過，台灣西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖易有局部短暫陣雨或雷雨；今、明兩天彰化以北、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒則表示，今隨鋒面逐漸南下接近，台灣的大氣環境也將更不穩定，西南風也會更為增強，白天氣溫依舊悶熱，背風面的東南部要留意焚風發生機會；而轉為迎風面的西半部，白天起也將陸續有些短暫陣雨或雷雨，午後更是配合著熱力作用，降雨往山區蔓延。

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