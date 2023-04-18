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鋒面明殺進！雨轟全台「半個台灣紅到發紫」　南部迎今年最強雨彈

▲▼未來3天雨區模擬圖，中南部雨量「紅到發紫」。（圖／氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

▲未來3天雨區模擬圖，中南部雨量「紅到發紫」。（圖／氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者李姿慧／台北報導

明天(19日)鋒面逐漸殺進，西半部將有短暫陣雨或雷雨，且越晚雨勢越強，周四(20日)全台有雨，西半部和東北部有陣雨或雷雨，也要嚴防大雨或短延時豪雨，其中南部將迎來今年以來最大一波降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公布3天雨區模擬圖，中南部雨量「紅到發紫」。

中央氣象局預報員葉致均表示，明天周三(19日)開始鋒面接近，台灣處於西南風環境，明天西半部陸續轉短暫陣雨或雷雨，雨勢強度將越晚越明顯，東部山區則是午後有短暫陣雨或雷雨。周四、周五(20日~21日)受鋒面通過影響，其中周四(20日)天氣最不穩定，西半部、東北部有陣雨或雷雨，容易發生短延時強降雨，由於對流比較旺盛，會有大雨或短延時豪雨，花東則以局部短陣雨或雷雨為主。

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葉致均指出，周五(21日)鋒面往南壓，降雨情況以中南部和花東地區為主，雨勢會比周四緩一些。

由於中南部終於劃入這波春雨熱區，葉致均表示，這將是今年以來南部最大一波的降雨，周四和周五中南部雨勢會較大些。

周六(22日)過後華南殘留水氣移入，周六和周日(22日~23日)北部、東半部，以及中南部山區，將有局部短暫陣雨。下周一(24日)天氣較穩定，僅午後山區有局部短陣雨，下周二又將有一波鋒面影響，葉致均表示，強度應該不會像本周這一波鋒面那麼強，預估降雨區在北部跟東半部。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，明天(19日)台東將有焚風，氣象局針對花蓮縱谷和台東發布高溫燈號，預估將有36度以上高溫；周四(20日)受降雨影響，氣溫會較涼，高溫26到28度，周五(21日)慢慢回升，末期溫度西半部28到30度，東部26到28度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公布未來3天雨區模擬圖，中南部雨量「紅到發紫」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，春雨鋒面降雨可期，這波鋒面結構相當完整，加上西南風助長，將為中、南部帶來明顯雨勢。

其中明天周三(19日)，鋒面靠近，上午各地雲量增加，西部地區中午起時陰時雨，晚上鋒面抵達，越晚越容易下雨。周四(20日)鋒面通過，各地容易下雨，尤其中、南部地區，因西南風關係，雨勢較持續，有機會下大雨。周五(21日)鋒面水氣殘留，各地降雨雖趨緩，但仍屬時陰時雨不穩定的天氣。至於周末(22日~23日)初步判斷是逐漸放晴。

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