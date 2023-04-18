明起連3天變天！雨炸全台　豪雨彈轟2地「挾閃電雷擊」

▲明天起到周五將受鋒面影響，部分地區可能出現局部性大雨或短延時豪雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(18日)熱如盛夏，氣象局針對南高屏發布高溫燈號，可能出現36度以上高溫，鋒面周三(19日)到周五(21日)影響台灣，各地將有陣雨或雷雨，其中西半部、東北部下雨時間長，雨勢明顯，易出現局部性大雨或短延時豪雨，並伴隨強陣風閃電雷擊；周六(22日)降雨緩和，不過下道鋒面下周二(25日)將接力報到。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，受鋒面接近和通過影響，周三到周五(19日~21日)是未來一周天氣最不穩定的時間點，容易出現局部性短時強降雨，尤其周四(20日)，西半部、東北部易有局部性大雨或短延時豪雨，預估鋒面周六(22日)離開，降雨將緩和下來。

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華南沿海目前有旺盛對流雲系發展，伍婉華表示，今天將會影響到澎湖、金門、馬祖，會有短暫性陣雨或雷雨，台灣本島大部分可看到陽光，花東、恆春半島有短暫陣雨，其中花東有局部性較大雨勢。

伍婉華指出，鋒面正在醞釀發展中，明天周三(19日)接近台灣，周四(20日)鋒面通過，周五(21日)鋒面離開，周三到周五(19日~21日)受鋒面影響，各地天氣不穩定，是這周要特別注意的時候。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

由於明天鋒面即將接近，伍婉華表示，明天澎金馬仍有短暫性陣雨與雷雨，西半部改成下短暫性陣雨或雷雨，山區有較大雨勢，東部雲量增多，中午後山區有午後陣雨；鋒面周四(20日)到達，各地下陣雨或雷雨，西半部、東北部下雨時間長，雨勢明顯，容易出現局部性大雨或短延時豪雨，降雨伴隨強陣風閃電雷擊；周五(21日)鋒面逐漸離開，北部、東北部和馬祖降雨緩和，其他各地包括中南部、花東、澎湖、金門等仍有短暫性陣雨雷雨，花東和中部易有局部性大雨。

伍婉華指出，周三到周五中南部也會有降雨，希望下到對的地點包括水庫和集水區，但缺水狀況一波降雨應該不太夠，仍要多幾波降雨才能緩解。

周六(22日)鋒面離開，降雨將較為緩和，不過周六和周日(22日~23日)鋒面雖然離開，但華南雲系靠近，北部、東半部，以及中南部山區，會有短暫性降雨，下周一(24日)各地可看到陽光，中午後山區有陣雨，下道鋒面預計下周二(25日)接近台灣。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，今西半部高溫可到33到34度，山區河谷、縱谷會出現局部性高溫，氣象局針對3縣市發布高溫燈號，台南、高雄、屏東等近山區和河谷可能出現超過36度以上高溫。

明天鋒面接近，高溫各地略降，不過花東降幅不明顯，由於處背風面，台東周三、周四可能出現焚風，周五鋒面影響明顯，各地溫度都有下降，高溫為北部、東北部、金馬等25到26度，南部、中部、東南部27到28度，馬祖會再涼一些；周六到周日(22日~23日)鋒面遠離，溫度會回升。