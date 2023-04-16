一圖看一周天氣！明3地「高溫飆36度↑」　下波雨炸全台時間出爐

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

明後天(17日~18日)天氣暖熱，南高屏3縣市高溫將飆36度以上，部分地區溫差將高達10度；周三(19日)鋒面接近，西半部和東部山區將有雨；周四(20日)鋒面通過，全台易有雷雨，嚴防瞬間大雨、雷擊和強風。​

氣象局預報員廖經翔表示，明天、後天(17日~18日)屬偏暖熱天氣，南高屏有機會出現36度以上高溫，各地天氣晴到多雲，但要注溫差，部分地區清晨到中午溫差將高達10度。

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廖經翔表示，周三(19日)鋒面接近，西半部有短暫陣雨和雷雨，至於雷雨情況仍要觀察對流強不強，這波鋒面接近，西半部山區有局部較大雨勢，中午過後東半部山區也有局部短暫雷和陣雨；周四(20日)鋒面通過，全台都有局部短暫雨。

由於這波鋒面將為南部山區帶來較大雨勢，廖經翔指出，水庫有機會補到水，但將僅是「小補」，該波鋒面通過很快，預計周三下午到周四上午雨勢比較大。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周五(21日)到周六(22日)鋒面通過以後，轉為東北季風稍增強的型態，迎風面北、東地區有局部雨，但是華南水氣可能仍稍多，中南部山區還是偶有雨，其他地區則雲量多。若華南水氣比預期多，中南部平地不排除天氣更不穩定，降雨的機率就會再高一些。

另下周還有一波鋒面，廖經翔指出，4月24日和25日預估還有鋒面影響，後期不確定性高仍待觀察。