峇里島回國突發燒！女大生染致命腦膜炎　發病→死亡「不到1天」

▲ 貝拉回國幾天後出現症狀，短短1天內不幸死亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名女大生去年和友人到印尼峇里島畢業旅行，回國幾天後突然開始發燒，一開始以為感染新冠，沒想到病情急速惡化，診斷出細菌性腦膜炎卻為時已晚，短短一天內就離開人世。

綜合澳媒報導，23歲大學畢業生貝拉（Bella Fidler）來自昆士蘭黃金海岸，為了慶祝取得法律、政府與國際關係學位，去年12月和友人赴峇里島遊玩，回國一周後突然開始發燒，服藥後稍有緩解，但隔天凌晨又因身體不適叫醒爸媽，被送往附近醫院。

貝拉沒有出現頸部僵硬、皮疹或頭痛等典型腦膜炎病徵，症狀更像是流感，因此猜測可能是新冠肺炎，沒想到送醫後迅速病危，才診斷出感染B型腦膜炎雙球菌，癲癇發作後再也沒有恢復意識。

她父親提到，「如同其他許多感染者一樣，診斷出來時已經太晚，無法避免嚴重神經損傷、截肢或死亡。幾小時後我們的生活就被毀滅性的消息粉碎，貝拉出現大面積腦損傷，預料將無法存活。」她最終不幸撒手人寰，從出現症狀、病危到死亡僅不到24小時。

父母說明，他們一開始對貝拉感染腦膜炎非常不解，因為她過去曾接種疫苗，後來才發現多數澳洲兒童僅施打ACWY型腦膜炎雙球菌疫苗，沒有施打B型疫苗，但實際上B型更致命且在澳洲更為流行，死亡率達5%，因此希望以貝拉的案例呼籲民眾，應廣泛施打B型疫苗。