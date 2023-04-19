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泰國徵收旅客搭機入境觀光費再暫緩　擬9月上路

▲機場,曼谷機場,蘇萬那普國際機場,BKK,泰國機場,Checkin櫃台,泰航,行李托運,行李輸送帶。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲泰國內閣會議2月同意對入境旅客徵收觀光費，搭飛機入境旅客徵收300泰銖，陸路和水路入境旅客徵收150泰銖。（示意圖／記者彭懷玉攝）

中央社記者呂欣憓曼谷19日專電

泰國原本規劃從6月起對搭機入境旅客徵收300泰銖，但因為航空公司售票端無法把觀光客、持有工作證的外國人和泰國人分開，因此這項政策將再度延期，暫定9月才會上路。

泰國政府早在2019年就研擬對入境觀光客加收費用，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫緩。國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）2021年1月通過觀光暨體育部提案對旅客徵收入境觀光費，由於當時疫情未趨緩，這個政策遭到旅遊業者詬病而遲遲沒上路。

隨著疫情大幅趨緩，觀光客快速回流，去年一整年入境泰國的旅客人次突破1000萬，泰國政府預估今年可以突破3000萬人次。疫情爆發前一年的2019年，泰國入境旅客人次將近4000萬。

泰國內閣會議2月同意對入境旅客徵收觀光費，搭飛機入境旅客徵收300泰銖（約新台幣266元），陸路和水路入境旅客徵收150泰銖。

觀光暨體育部長皮帕（Pipat Ratchakitprakarn）當時說，規劃上路的日期在6月，等政府公報刊登後90天會生效，預計會透過機票收取費用，持有外交護照或工作證的外國旅客、2歲以下的兒童及轉機不過夜的旅客免付觀光費。

皮帕也表示，收入將用來重建和發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全和醫療保護。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，皮帕近日表示，對從空路入境泰國的旅客徵收觀光費用的規定要延到9月上路，因航空公司售票端無法把觀光客、持有工作證的外國人和泰國人分開，且航空公司認為依照規定，所有旅客要被平等收費。

普吉旅遊協會顧問主席普米奇帝（Bhummikitti Ruktaengam）表示，如果從空路入境徵收費用的政策延後，從陸路的也應該要延後，且政府應成立一個單位負責管理此事，而不是依賴航空公司收取費用。

他說，對於從陸路入境的旅客徵收費用可能會影響從陸路邊境入境旅客的意願，例如馬來西亞遊客經常週末就到泰國南部旅遊，因此盼政府視情況再調整政策內容。

泰國旅館協會總裁蘇可素（Sukosol Nunbhakdi）認為，現在很多旅遊相關支出都上漲，暫緩政策有助減少旅客負擔，且泰國旅遊業仍在復甦階段，離2019年的水準仍有一段距離。

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