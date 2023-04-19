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「每個台灣家庭發一把步槍！」　美總統候選人：台灣我們來了

記者邱晟軒／綜合報導

2024年美國第47屆總統選舉將開始，台海局勢議題成為各政黨間不容小覷的存在。對此，美國共和黨總統候選人 Vivek Ramaswamy 提出了一個相當驚人大膽的想法，他建議讓每個台灣家庭都持有槍枝，以防止中國入侵。

打造Roivant Science集團的知名生技創業家 Vivek Ramaswamy 日前拋出震撼彈，宣布參選美國總統，隨即退出 Roivant 董事會，專心致力於競選活動。

本月15日在美國步槍協會（NRA）的一次造勢活動上，Vivek Ramaswamy 公開宣稱：「如果你不希望中國入侵台灣，這是我們可以做的事情。」他提議讓美國步槍協會在台灣開設分支機構，讓每個台灣家庭擁有一把槍，以自我防衛。他相信這樣的做法可以在不與中國開戰的情況下保護台灣。

▲▼ 。（圖／路透社）

▲全國步槍協會（NRA）的年度會議在印第安納波利斯舉行。 （圖／路透社）

Vivek Ramaswamy 更進一步明確指出，提供的槍枝種類是美軍廣泛使用的「Armalite Rifle Model 15（AR-15）步槍」。此外，他還強調，若台灣民眾擁有槍枝，還需要進行相應的訓練，以確保他們知道如何使用槍枝。他相信這樣一來，中國就不會再有任何作為，習近平對美國也就失去了任何優勢。

最後，Vivek Ramaswamy 更在台上高呼，「台灣，我們來了」、「台灣，我們與你同在」、「在每個台灣家庭中放一把槍，讓他們自我防衛，這就是真正的美國精神。」

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