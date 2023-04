「每個台灣家庭發一把步槍！」　美總統候選人：台灣我們來了

記者邱晟軒/綜合報導

2024年美國第47屆總統選舉將開始,台海局勢議題成為各政黨間不容小覷的存在。對此,美國共和黨總統候選人 Vivek Ramaswamy 提出了一個相當驚人大膽的想法,他建議讓每個台灣家庭都持有槍枝,以防止中國入侵。

打造Roivant Science集團的知名生技創業家 Vivek Ramaswamy 日前拋出震撼彈,宣布參選美國總統,隨即退出 Roivant 董事會,專心致力於競選活動。

本月15日在美國步槍協會(NRA)的一次造勢活動上,Vivek Ramaswamy 公開宣稱:「如果你不希望中國入侵台灣,這是我們可以做的事情。」他提議讓美國步槍協會在台灣開設分支機構,讓每個台灣家庭擁有一把槍,以自我防衛。他相信這樣的做法可以在不與中國開戰的情況下保護台灣。

▲全國步槍協會(NRA)的年度會議在印第安納波利斯舉行。 (圖/路透社)

Vivek Ramaswamy 更進一步明確指出,提供的槍枝種類是美軍廣泛使用的「Armalite Rifle Model 15(AR-15)步槍」。此外,他還強調,若台灣民眾擁有槍枝,還需要進行相應的訓練,以確保他們知道如何使用槍枝。他相信這樣一來,中國就不會再有任何作為,習近平對美國也就失去了任何優勢。

最後,Vivek Ramaswamy 更在台上高呼,「台灣,我們來了」、「台灣,我們與你同在」、「在每個台灣家庭中放一把槍,讓他們自我防衛,這就是真正的美國精神。」

Here’s how we protect Taiwan without going to war with China: open a branch of the @NRA in Taiwan, put an AR-15 in the hands of every family, and train them how to use it. That’ll give Xi Jinping a taste of American exceptionalism. pic.twitter.com/FQn58GrucX