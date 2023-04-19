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117名新調查官唱《閃耀星空》　總統期勉全力以赴讓人民更幸福

記者黃哲民／台北報導

調查局今舉辦調查班第59期結業典禮，共有117位學員通過為期1年的訓練，成為投身肅貪查賄重任的新科調查官，結業學員並獻唱自行創作期歌《閃耀星空》，相互提醒「別忘了自己最初最熱血的心跳」。第59期結業成績前3名分別為男學員楊智仁、女學員簡翊珈及蔡佩臻，都擁有外語證照，而曾任長榮空姐的洪婕琳，接續父親、姊姊腳步，成為全家第3位調查官，號稱「一門三傑」。

▲總統蔡英文出席調查局調查班第59期結業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席調查局調查班第59期結業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

總統蔡英文今上午親臨主持結業典禮，與全體結業學員及調查局長王俊力、觀禮來賓國安會秘書長顧立雄、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、憲兵指揮部指揮官周廣齊等人大合照留念。

▲▼ 法務部調查局調查班第59期今(19)日舉行結訓典禮。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部調查局調查班第59期結訓學員與總統蔡英文等來賓大合照留念。（圖／記者黃哲民攝）

蔡英文致詞表示，調查局在整體政府運作中扮演重要角色，她在今年(2023年)元旦談話提到的4大目標，每一項任務都跟調查局業務息息相關，尤其其近年來犯罪型態多元，面臨嚴峻的認知戰、複合式的網路攻擊以及商業祕密竊取等行為，除了打擊跨境網路毒品犯罪，也反制中共對台灣發展人才進一步竊密不法行為，讓調查局工作更加吃重。

蔡英文提醒學員「結業是責任的開始」，期許結業學員堅守民主法治、精進專業知識與落實嚴謹紀律及行政中立，調查局是清廉有紀律的執法機關，一舉一動都受到人民嚴格監督，一定要秉持專業，中立的立場，來符合人民對調查局的期待，「請各位學員一定要全力以赴，讓國家更安全，人民更幸福。」

▲▼調查局調查班第59期結業成績第1名楊智仁（右起）、第2名簡翊珈（室內居中、戶外左1）、第3名蔡佩臻（室內左1戶外居中）。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局調查班第59期結業成績第1名楊智仁（右）、第2名簡翊珈（左）、第3名蔡佩臻（中）。（圖／記者黃哲民攝）

第59期調查班結業成績第1名的楊智仁，畢業於台大化學系，曾被教育部選送赴越南擔任華語教師，並擁有義大利語CILS檢定B1級證書，他受訪表示喜歡調查局工作兼具專業及多元性質，受訓時學習欣賞其他同學優點加以效法，並提升團隊合作能力與依照任務輕重緩急安排進度的時間管理能力，希望未來發揮自身外語專長，為國家與民眾做出貢獻，持續精進自我。

第2名結業的簡翊珈畢業於台北地學公共行政暨政策系，擁有多益金色證書，在願景青年行動網協會（VYA）做過蒙古國際志工，因為喜歡看刑偵類電視劇，覺得打擊犯罪的主角很帥氣，因而嚮往調查官工作，加上自己姊姊曾被老鼠會詐騙，希望能投入犯罪調查工作，遏止這類犯罪，最想參與業務繁重的緝毒工作，挑戰自己無限可能。

結業成績第3名的蔡佩臻畢業於台北市立大學歷史與地理學系，還在讀大學時就考取華語領隊與導遊證照，學生時代參訪調查局了解工作內容，深感打擊重大犯罪兼具社會意義跟自我實現的價值，所以放棄已考取的研究所，決心報考調查特考，成為打擊不法、伸張正義與守護社會的全方位調查官，受訓期間學到慎獨自律的紀律心態與團隊合作精神。

▲▼調查局調查班第59期2位曾任空姐的新科調查官，右為洪婕琳，左為黃詠軒。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局調查班第59期2位曾任空姐的新科調查官，右為洪婕琳，左為黃詠軒。（圖／記者黃哲民攝）

曾擔任空姐1年多的新科調查官洪婕琳，受訪說空姐工作跟調查官工作同樣很有挑戰，調查局要維護國家安全與偵辦犯罪，她受父親與姊姊薰陶，對調查局工作不陌生，所以轉換跑道試試看，去年底實習時已參與選舉查賄工作，分發後馬上要第一線投入總統大選查賄任務。洪父洪慶裕現任調查局國內安全調查處處長，他笑說有提供小女兒意見、沒幫忙制定讀書計畫，都靠她自己。

此外，在調查局擔任2年辦事員的馮于嘉，原本負責擔任臉書小編及接聽陳情檢舉電話，與民眾互動產生調查官的念頭，並如願考取調查班第59期結訓，受訓期間對於打擊犯罪的使命也有更多憧憬與期待，更明白第一線調查官的辛苦，收穫良多。

調查班第59期共有男學員56人、女學員70人，總計126人，因受疫情影響較以往晚3個月開訓，去年(2022年)4月25日報到後，共117人通過為期1年的訓練，學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，且有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試，還有憲兵現役軍官隨班附訓。

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