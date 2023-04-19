顏清標遭爆住院20天！顏莉敏回應了：家父最近操煩的事比較多

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標2020年因肝癌接受換肝手術，不料今(19日)又傳出顏清標身體微恙，已到高雄長庚住院20多天。對此，台中副議長顏莉敏稍早也作出回應，表示父親最近操煩的事情比較多，但有陸續休息，讓身體慢慢修復，「感謝大家關心！」

▲顏莉敏稍早對父親顏清標身體健康狀況作出回應。（圖／記者游瓊華攝）

昨(18日)大甲鎮瀾宮舉辦「起駕宴」，顏清標被人攙扶上台致詞，神色異常憔悴。據悉，上月底，前立委顏寬恒遭台中地檢署兵分多路搜索，後續以偽造文書、竊佔公有地等罪嫌，諭令顏氏夫妻各以1000萬元、500萬元交保候傳；隨後顏清標疑似因此身體出現狀況，隔天就被送往高雄長庚醫院住院觀察。

而此次一年一大的大甲媽祖遶境在即，顏清標不顧眾人反對，特別向醫療團隊告假，堅持出席「起駕宴」，不料病容意外曝光。昨醫療團隊評估後勉強放行數小時，顏清標上台致詞結束後即返回高雄再度住院。

▲顏清標昨抱病出席「起駕宴」致詞。（圖／民眾提供）

由於顏清標2020曾因肝癌接受換肝手術，由次子顏仁賢捐出三分之二的肝臟進行移植，此次身體出現狀況，外界也一度懷疑是否與先前換肝手術有關。但據側面了解，顏清標此次住院事實上是感染風寒，不過因自身免疫力不佳，導致出現容易喘，這也是院方考量不想讓顏清標出院的原因。

台中市議會副議長顏莉敏今(19日)被媒體記者追問顏清標身體狀況時，表示「謝謝大家關心，家父最近操煩的事情比較多，但有陸續休息，讓身體慢慢修復，謝謝、感謝大家關心！」對於顏清標詳細健康狀況，則未作出進一步回應。

▼顏莉敏。（圖／記者游瓊華攝）