阿北10天就暈船女看護！闖她家狂盧4小時　男友救場變持刀互砍

記者許權毅／台中報導

台中市太平區某社區大樓今（19）日9時許傳出砍人案，63歲李姓男子疑似愛慕48歲李姓女看護，多次跑到李女家，李女不堪其擾，加上昨晚酒醉，於是把44歲楊姓男友叫來家，沒想到李楊兩人發生爭吵，竟雙雙衝到廚房拿起菜刀互砍，2男分別頭部、背部以及腳部多處刀傷，所幸被送往803國軍醫院後無生命危險。

▲台中傳出砍人案，李姓男子因為愛慕看護李女（左），與李女的男友持刀互砍。（圖／民眾提供）



▲▼台中市太平區某社區大樓今日上午傳出砍人案。（圖／記者許權毅攝）



附近民眾指出，63歲李男，已經不是第一次前來，之前就有聽過爭吵聲，今天清晨5點多李男再次前來，雙方原本好好談，卻在4小時後情緒突然爆發，持刀互砍。據悉，李男先前曾以一天2000多元僱用李女擔任看護，僅短短僱用10多天，本身行動自如、無特殊狀況，至於為何僱請看護仍不清楚。

監視器畫面拍下，早上9時許，楊男被救護人員包紮頭部後走出大樓，李男則被扛上擔架送醫。警方將李女以關係人帶回派出所訊問，但李女還在酒醉，就連三方關係都很難交代清楚，警方正深入追查，釐清動機中，全案朝傷害罪嫌偵辦中。

▲▼楊男（上）頭部受傷，自行走出大樓；李男（下）被救護人員扛上擔架送醫。（圖／民眾提供）