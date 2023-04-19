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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓粉凍未條！二創「朱立倫脫魔戒」漫畫抗議　要韓國瑜選總統

▲韓粉於國民黨中央前集結抗議，高呼要黨主席朱立倫脫魔戒，讓前高雄市長韓國瑜選總統。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲韓粉於國民黨中央前集結抗議，高呼要黨主席朱立倫脫魔戒，讓前高雄市長韓國瑜選總統。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台南韓國瑜之友會今（19）日號召韓粉前往國民黨中央黨部，呼籲2024總統候選人提名應徵召前高雄市長韓國瑜。最引人注目的是，他們一大清早便在中央黨部建物隔壁架起巨大看板，上頭寫著「韓國瑜選總統、朱立倫脫魔戒」，並以漫畫刻劃朱立倫伸手欲抓住權力魔戒的猙獰樣貌，嘲諷意味十足。

國民黨副秘書長江俊霆日前上韓粉直播節目，承諾徵召民調會納入韓國瑜，未料秘書長黃健庭卻稱，目前國民黨徵召人選就只有郭台銘、侯友宜「2選1」，令韓國瑜支持者怒不可遏。今早台南韓國瑜之友會在理事長「挑大師」的帶領下，前往國民黨中央黨部喊話。

原訂上午10點開始的活動，一大早就有熱情韓粉在黨中央前面聚集。據了解，他們一大清早就前來施工，在黨中央隔壁停車場柵欄空地，架起2面巨大看板，吸引來往人車注意，2面看板距離黨中央僅不到10公尺。

最引人注目的是，其中一面看板上頭寫著「韓國瑜選總統、朱立倫脫魔戒」，橫批是「2024重返執政」，並以漫畫刻劃朱立倫伸手欲抓住權力魔戒的猙獰樣貌，還有烈焰圍繞，嘲諷意味十足。另一面看板則以國民黨傳統藍色為底，寫上「2024重返執政，『反戰爭要和平，韓國瑜選總統』，國民黨初選徵召」，表達力挺韓國瑜的態度。

台南韓國瑜之友會呼籲，國民黨要鬆開權力魔戒，不要拖延、不要黑箱，為天地立心、為人民立根，同時也呼籲以40%黨員投票、60%全民調來進行初選。

▲韓粉於國民黨中央前集結抗議，高呼要黨主席朱立倫脫魔戒，讓前高雄市長韓國瑜選總統。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲韓粉於國民黨中央前集結抗議，高呼要黨主席朱立倫脫魔戒，讓前高雄市長韓國瑜選總統。（圖／記者鄭佩玟攝）

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