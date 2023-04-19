侯友宜最新網路聲量曝光！　1件事讓藍營支持者炸鍋

記者黃翊婷／綜合報導

被視為最有機會代表國民黨參選2024的新北市長侯友宜，目前仍未鬆口。在TPOC台灣議題研究中心公布的最新聲量數據中，侯友宜3月累積的正面聲量為13％，負面聲量為33％，其中，負面聲量最高點落在3月中旬選策會遭質疑黑金時，他罕見對黨務發表意見，讓藍營支持者炸了鍋。

▲侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

TPOC台灣議題研究中心18日公開侯友宜、郭台銘的最新聲量數據，團隊透過QuickseeK快析輿情資料庫進行分析，發現侯友宜的聲量明顯增加，總共創造24.2萬則聲量，因此被視為藍營「最有力」的2024總統人選，只是他至今仍未正式表態，關於他是否參選的話題滿天飛，也讓他的聲量快速累積。

不過，TPOC台灣議題研究中心指出，侯友宜3月起累積的聲量中，負面聲量達33％，正面聲量達13％，其中負面聲量的最高點落在3月中旬國民黨組成選策會時，侯罕見公開批評黨務，負面聲量多達4000則，也讓藍營支持者炸了鍋。

其他負面聲量包含3月初南投立委補選遭指戰犯，負面聲量逾2000則；3月底「中廣蓋洛普」民調指侯友宜支持度遜於民進黨總統參選人賴清德、民眾黨主席柯文哲，負面聲量將近3000則；4月初上任百日，侯遭質疑民調下降是「口才不好的高雄市前市長韓國瑜」，負面聲量將近4000則；4月11日侯表態「隨時可上場」，負面聲量超過1000則。

TPOC台灣議題研究中心分析，侯友宜直到4月才表態「隨時可上場」，讓綠營抓住把柄，並從施政評比、國際觀、不耐打等角度攻擊；另一方面，侯友宜遲遲未表態也無法凸顯他對於國政、國際事務的高度及新見解，導致無法累積正面聲量，因此讓外界對他的看好度「開高走低」。

TPOC台灣議題研究中心表示，侯友宜網路聲量下滑是因為沒有展現堅決參選的態度，導致原本的優勢地位消失；郭台銘則是因為在18日記者會之前，沒有持續拋出話題延續熱度、爭取支持，導致聲量下降，若他提出具體主張，後續是否可以再度掀起討論，仍有待觀察。