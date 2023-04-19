不戰藍營港湖區立委初選　闕枚莎宣布：我會放下！堅守承諾

▲台北市市議員闕枚莎。（圖／記者季相儒攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委初選競爭激烈，台北市議員游淑慧、李彥秀紛紛宣布投入藍營台北市第四選區（南港、內湖）立委初選。同黨籍北市議員闕枚莎18日透過臉書發文宣布不投入港湖區立委初選，直言「我會放下！我將繼續擁抱與鄉親在議員選舉期間的承諾，相信守住自己的承諾不是太傻。」

闕枚莎日前在臉書發文表示，許多鄉親鼓勵她爭取國民黨港湖區立委提名，甚至主動幫忙連署，因為他們認為她可承擔更大責任的義務。但她認為，還有許多承諾尚未完成，包含完成南港東區門戶計畫、加速推動台北英語友善城市、爭取更多育兒補助和政策、監督內湖南港交通的通暢，例如民生汐止線、東環段和信義線地下化東延到中研院的進度等。

「何嘗願意辜負大家的期待而逃避這份承擔，又何敢在此時此刻輕言背棄這份承諾？」闕枚莎強調，她不只是為自己而存在，而是有更多必須衡量的地方，也希望在這個過程中，讓黨為難最少且進步茁壯，而不是分裂、親痛仇快，更坦言目前正在承擔與承諾間天人交戰，請大家給她幾天思考的時間。

不過，闕枚莎於18日凌晨在臉書發文表示，她想明確告訴大家「我會放下！我將繼續擁抱與鄉親在議員選舉期間的承諾」，而在放下的同時，她也海闊天空地突然發現，這不也是另一種承擔？無關乎職務的爭取，只關乎良心的安好與價值的堅持，相信守住自己的承諾不是太傻。

至於闕枚莎決定支持誰出線港湖區立委，闕枚莎說，「請原諒我還無法給出答案！但我認為，多變的局勢中，世道總有一些價值亙古不變，那就是真。我想用我自己的真來看看這場競爭。」她說明，因為要真，所以不該有私心，必須講誠信，職務可以爭取但不應該豪奪。可以有策略用謀略，但不應該巧言令色或以權謀私，這應該是檢視政治人物最卑微的標準。她不希望支持她的朋友，在率然的選擇下、在付出了真心的同時，卻換來了絕情。

闕枚莎指出，參選的價值不是只有打敗別人才叫勝選，真正的勝利是在過程中彰顯善良的價值，逐步改善社會，帶給大家更多可以感動的力量。誰的品格操守禁得起檢驗，誰能以以大局為重，誰最有戰鬥力，誰最沒有私心，誰又最能展現了對港湖地區的關懷並提出美好的願景，期待看到一場公開的政見發表或公開的對話，「大家都在看，我也在看。面臨關鍵的時刻，將會告訴大家我支持誰。」