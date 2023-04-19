郭台銘大打「中華民國牌」　侯友宜：唱國歌、敬禮國旗「我已內化」

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前喊話「台灣需要一個很棒的CEO」，並積極爭取國民黨2024總統提名，昨召開記者會，不但唱國歌甚至還唸起了國父遺囑，被視為強化中華民國派的立場。對此，被視為藍營「最強母雞」的新北市長侯友宜今（19）日表示，「其實像我們軍警院校出身的，尤其早期唱國歌，跟國旗敬禮愛國家，這也是內化的東西，都是每個國民應有的責任跟義務」。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

郭台銘昨日上午舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會，現場高掛中華民國國旗、國父遺像，郭到場後，更率眾唱國歌，並宣讀國父遺囑，同時也喊話2300萬同胞，對他要有信心，自己要用畢生累積40幾年的人脈經驗，對台灣未來建設貢獻餘生的全力。

面對郭台銘來勢洶洶，侯友宜今日被問到相關問題時，神情輕鬆地指出，「其實像我們軍警院校出身的，尤其早期唱國歌，跟國旗敬禮愛國家，這也是內化的東西，都是每個國民應有的責任跟義務」，大家都有同心協力守護中華民國，愛台灣這片土地，這都是該做的事情。

至於郭台銘喊出「給我30天」要衝刺地方，但國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，絕大多數國民黨立委認同新北市長侯友宜是最強母雞，且徵召「宜快不宜慢」。侯友宜沒有正面回應，僅稱台灣現在有很多問題期待被解決，每個人到各地去了解民眾的痛苦，提出解決方向，關心市民朋友，結合所有人來讓人民安居樂業，都是應該做的事情。