巴拉圭選後擬跟台灣斷交？　外交部證實「大陸明顯拉攏各方候選人」

▲外交部次長俞大㵢答詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

南美洲友邦巴拉圭將進行大選，而其在野黨候選人艾里格里曾揚言當選後擬外交轉向中國大陸。對此，外交部常務次長俞大㵢10日赴立法院備詢時表示，大陸明顯在拉攏各方候選人，而他自己其實也認識艾里格里本人，雙方是有接觸跟互動過的。

國民黨立委江啟臣上午質詢時，追問有關我國與巴拉圭邦交關係，由於近來有媒體揭露，美方很擔心巴拉圭大選後會再次跟台灣斷交，而且巴拉圭在野黨的候選人確實公開表示，當選後有意外交轉向，且他目前的民調支持度維持些微的領先優勢。

對此，俞大㵢答詢表示，艾里格里一月時受訪的言論，事後也有透過團隊發言表示，巴拉圭跟台灣關係非常好，如果當選的話，會跟台灣進一步來談如何深化兩國的關係，由於巴拉圭是台灣在南美洲唯一的友邦，或許可以有更多貢獻。

俞大㵢也透露，其實自己認識艾里格里，雙方是有接觸跟互動過的。不過，江啟臣認為，外交部應該要有最壞打算，並提醒外交部，台灣跟巴拉圭建交多年，確實感情深厚，但「利益」都是放前面，應該要成立專門小組來應對選後的政情。

對此，俞大㵢說，都有在密切觀察巴拉圭的情勢，但他也坦言，中國大陸很明顯在拉攏各方的候選人。江啟臣則建議，應該要從巴拉圭國家利益來考量，如何穩住這個邦交國，他認為現在只剩下13個友邦，如果巴拉圭再丟掉，南美洲就沒有了。