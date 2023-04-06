路透：美官員憂台灣再丟邦交國　下個恐是巴拉圭

▲ 巴拉圭總統阿布鐸2018年受邀來台參加雙十國慶典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣與宏都拉斯斷交後僅剩13個邦交國，《路透社》披露，中國尋求進一步削減台灣7個美洲友邦之際，美國官員愈來愈相信，下個外交轉向北京的國家將是巴拉圭。

總統蔡英文本周出訪瓜地馬拉及貝里斯，表達對僅剩的中美洲友邦支持，彰顯台宏斷交後阻止更多盟友出走的努力。但部分美國決策者及獨立分析人士認為，巴拉圭最有可能在短期內拋棄台灣，尤其若4月30日的選舉由反對黨得勝，可能兌現對農業遊說團體的承諾，與中國建交。

曾任美國前總統歐巴馬顧問、現任華府智庫威爾遜中心拉丁美洲計畫主任的蓋登（Benjamin Gedan）說明，巴拉圭顯然是各方極力拉攏的國家。

若台灣再丟邦交國，將再一次打擊美國，突顯美國防止台灣流失邦交的努力效果微乎其微，也會成為中國在華府周邊地區擴大影響力的最新跡象。

《路透社》訪問3名美國官員及其他知情人士，他們指出，拜登政府阻止台灣友邦轉向中國的選項有限，且部分人士認為，台灣本身似乎已經接受將失去更多美洲盟友的事實。這種看法比拜登幕僚近期公開說法更悲觀，美國知情人士還表示，這也解釋華府為何對台宏斷交默不作聲。

▲ 阿布鐸2月訪台，蔡英文以軍禮迎接。（圖／總統府提供）

2名美國官員承認，各國有權作出主權決定，但目前對台灣而言，提升在世界貿易組織（WTO）等多邊機構中的影響力，可能比專注維持邦交更為重要。白宮對此則尚未回應。

一名了解台灣當局想法的知情人士透露，巴拉圭大選在即，中國問題成為議程重點，而台灣官員希望能與僅剩的南美洲友邦維持外交關係。

4月底大選可能是巴拉圭立場轉捩點，反對派候選人阿列格雷（Efrain Alegre）1月曾向《路透社》表明，他若當選將與台灣斷交，並與中國建交，以促進大豆及牛肉出口；執政的保守派國家共和聯盟（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）則誓言維持與台邦交。

國家共和聯盟已經執政幾十年，但一再爆出貪污醜聞，農業部門也對無法進入中國市場有怨言，民調顯示雙方目前勢均力敵。不過就算阿列格雷當選，是否能針對與台斷交取得立法支持，仍引發部分分析人士質疑。