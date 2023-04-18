侯友宜陷「搓圓仔湯」風波　他點一關鍵：應好好考慮是否提告

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜日前遭媒體人羅友志爆出「搓圓仔湯」風波。對此，民進黨立委鄭運鵬18日表示，人事時地物跟錢都非常清楚，這是公訴罪，檢察官應該馬上啟動，而「侯侯喬代誌」只要沒有不正利益、也就是那5百萬，那應該沒什麼問題，因此侯若提告非常合理，爆料金額非常大、地點還在副市長辦公室，不提告的話，檢察官下去辦對他不利，侯友宜應該好好考慮。

侯友宜日前遭羅友志爆料，2014年擔任新北副市長期間，試圖以5百萬元「搓圓仔湯」，逼羅退出黨內議員初選。對此，侯友宜18日受訪時強調，他要特別跟大家報告，「我這一生從事公職40幾年來，清清白白、坦坦蕩蕩，不畏任何抹黑！這是我非常執著、我的個性！」

對於侯友宜即將出訪新加坡，鄭運鵬表示，侯友宜想要爭取國民黨總統提名的話，確實應該多一點國家政策形象，祝他訪新加坡順利，不管是中央、地方、執政黨還是在野黨，能夠走出去都是好事情，相信他到其他國家後，會更清楚發現中國對台灣打壓無孔不入，希望他對此提出主張，祝他行程順利。

對於侯友宜陷入搓湯圓風波，鄭運鵬指出，羅友志提出的涉及到搓湯圓條款的部分，人事時地物跟錢都非常清楚，這是公訴罪，檢察官應該馬上啟動，兩位都是知名人士，如果有此事，侯友宜違反選罷法，若沒有的話，羅友志是資深媒體人、了解新聞倫理，就犯了加重誹謗罪。

鄭運鵬直言，監察系統應該要給國人交代，若侯友宜認為這麼具體、公開的爆料有誤，若要捍衛自己清白，台灣是民主法治國家，他應該要提告，這不只是他個人清白，侯友宜作為新北市長、國民黨政治領袖，也要為新北市民以及國民黨的形象提告。

鄭運鵬表示，侯侯喬代誌只要沒有不正利益、也就是那5百萬，那應該沒什麼問題，因此提告非常合理、不提告就不合理了，爆料金額非常大，地點還在副市長辦公室，侯友宜不提告的話，檢察官下去辦對他不利，侯友宜應該好好考慮。