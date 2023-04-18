避風頭？侯友宜稱訪星旅早有安排　她曝新北市府3月說法打臉

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜19日將出訪新加坡，不過他日前才被媒體人羅友志爆出「搓圓仔湯」風波，被質疑是要「避風頭」。侯友宜則澄清出訪早就定案。對此，新北議員顏蔚慈18日表示，自己從三月就開始關心市長出訪計劃，新北市府說「今年市長沒有規劃出國行程」，被爆500萬搓湯圓仔湯兩天後，卻突然說市長要去新加坡考察，「臨時起意出訪新加坡根本就是在閃躲！」

侯友宜日前遭羅友志爆料，2014年擔任新北副市長期間，試圖以5百萬元「搓圓仔湯」，逼羅退出黨內議員初選。對此，侯友宜18日受訪時強調，他要特別跟大家報告，「我這一生從事公職40幾年來，清清白白、坦坦蕩蕩，不畏任何抹黑！這是我非常執著、我的個性！」

顏蔚慈質疑，到底侯市長當時有沒有跟羅友志會面？這麼簡單Yes or No的問題，是難以啟齒，還是做賊心虛？為什麼不正面回答？當時的市長是朱立倫，請問是朱立倫下令搓圓仔湯的嗎？事發地點就在市長、副市長辦公室旁邊的會議室，難道朱立倫不知情嗎？

對於侯友宜突然宣布訪新加坡行程，顏蔚慈表示，自己從三月就開始關心市長的出訪計劃，新北市府告訴我「今年市長沒有沒有規劃出國行程」，就在被爆500萬搓湯圓仔湯的兩天，竟然突然說市長4月19日要去新加坡考察。

顏蔚慈質疑，有這麼巧的事情？還是500萬搓湯圓仔的事情根本無法回應，無法面對，只好出國避風頭？「臨時起意出訪新加坡根本就是在閃躲！」