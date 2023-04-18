世界地球日零碳閱讀　永康中心邀請大家來看書

▲4月22、23日分別是世界地球日及世界閱讀日，勞動部勞動力發展署永康就業中心為響應環保、鼓勵大家多閱讀，特辦理「零碳閱讀」二手書交換活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



4月22、23日分別是世界地球日及世界閱讀日，勞動部勞動力發展署永康就業中心為響應環保、鼓勵大家多閱讀，特於4月22日至5月5日辦理「零碳閱讀」二手書交換活動。

活動期間民眾可於永康就業中心每日索取1本書籍，或民眾可提供二手書籍交換，達到零碳閱讀的效果；另外4月24日當日永康就業中心也辦理現場徵才活動，共6家廠商設攤提供260個職缺，歡迎民眾踴躍參加。



「閱讀是時間成本最低的學習途徑！」永康就業中心有感於3C的盛行，使現代人的閱讀習慣逐漸改變，在疫情影響下，充裕的在家時間，除了拿起遙控器追劇之外，不妨拿起書本閱讀，讀書不僅可以培養自信、強化獨立思考的力量，也能夠拓寬自信、思考的幅度。永康就業中心希望藉由「零碳閱讀」二手書交換活動，鼓勵民眾用閱讀培植軟實力，增強職場專業力，也分享你我的私藏書單！





另4月24日（一）下午13:30至15:30，在永康就業中心2樓多功能教室(永康區東橋二街18號)辦理徵才活動，共有府城汽車客運、碳佐麻里、豐盟企業、微笑單車(捷安特YouBike)、立康生物科技、群品餐飲(石二鍋)等6家廠商，提供客運駕駛、客運站務員(內勤)、倉管員、服務員、早晚班工讀、廚藝技師、清潔員、推高機人員、包裝員及品管員等260個工作機會；其中碳佐麻里提供的外場服務員薪資上看38,000元、豐盟企業儲備幹部薪資上看50,000元；另外隨著疫情解封旅遊市場回溫，旅宿業急徵人才，雀客藏居SELECT也開出房務員薪資30,000至35,000元求才，如對房務有興趣的民眾，可至就業中心或鄰近就服台洽詢，以上職缺歡迎求職者來面試投履歷！



欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。