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世界地球日！家樂福推出迪士尼100周年限定超萌小物揪全民一起Go Green

▲▼家樂福Go Green集點換購。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福星光百年Go Green活動，推出集點兌換迪士尼100周年限定商品。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

品嚐台灣在地好食材，也能嘗到滿滿心意。從上游產銷到下游消費層層把關，讓全民看得到營養與製程，吃得更安心，這是家樂福推動食物轉型計畫的重要使命。因應世界地球日，家樂福和總是帶給人們夢想與希望的迪士尼，在迪士尼100周年的重要時刻，推出星光百年Go Green系列活動，推出一系列活動以及集點兌換環保商品，讓熱愛迪士尼及友善地球的你，一次收藏迪士尼100周年限定商品，享受更多綠生活樂趣！

▲▼家樂福Go Green集點換購。（圖／記者湯興漢攝）

▲集滿800點，加價99元起可獲得魔豆盆栽、木漿棉環保擦拭布。

為了宣導Go Green環保行動從每天的小事開始做起，自備環保袋、環保餐具減少污染，家樂福星光百年Go Green換購計畫，召集全民化身環保小尖鋒，實際行動消費支持食物轉型計畫，翻轉食物生產過程的同時，集點還能換購迪士尼100周年限定小物，這次星光百年Go Green活動要讓迪士尼粉絲動起來，推出迪士尼的明星角色米奇、米妮、唐老鴨、小熊維尼系列商品，麻布袋、餐具、托盤、氣氛燈等療癒小物，每一款都好萌，而且都是使用綠色友善地球原料，只要集點就能通通帶回家。

▲▼家樂福Go Green集點換購。（圖／記者湯興漢攝）

▲迪士尼的明星角色米奇、米妮、唐老鴨、小熊維尼系列餐具、托盤等療癒小物。

綠色生活不是一句口號，不但要真正落實到日常生活，還要讓別人看了也很想跟進，星光百年Go Green的迪士尼限定小物可日常使用，外出露營時用更是Chill，讓你成為吸眼球焦點，不管是可愛又實用的托盤、餐具，帳篷氣氛燈，通通加價購只要800點起就能擁有，快來看有哪些超萌小物！集滿800點，加價99元起可獲得魔豆盆栽、木漿棉環保擦拭布，加價149元可獲得剪影造型串皂，加價169元就有可愛的維尼造型杯、米奇造型杯；加價349元還有竹纖維環保餐具組與相思木圓形缽碗、棉麻購物袋；集滿1500點加價1199元有小熊維尼造型爬梯購物車、集滿2000點加價999元有米奇造型氣氛燈，不僅外觀可愛，也更能保護環境，走到哪裡帶到哪裡，讓全家真的可以「吃可愛」長大。

▲▼家樂福Go Green集點換購。（圖／記者湯興漢攝）

▲集滿2000點加價999元有米奇造型氣氛燈，外出露營時好Chill~。

家樂福打造沈浸式綠色生活體驗，除了有滿滿的迪士尼環保商品融入生活之外，休閒娛樂也不能少了綠色思維，為了讓綠色概念深植人心，5/9前家樂福LINE官方帳號能玩手遊，將移動能源連成一線，即可消除得分獲得積分紅利點數，綁定會員每天可玩一次，玩遊戲還有機會抽中迪士尼100週年系列星光百年Go Green組（共3組），是時候展現你的綠能知識，挑戰一下吧！

▲▼家樂福Go Green集點換購。（圖／記者湯興漢攝）

▲集滿1500點加價1199元有小熊維尼造型爬梯購物車，走到哪裡帶到哪裡！

星光百年Go Green有得買又有得玩，讓迪士尼粉印象深刻！只要3/29～5/21到家樂福，集點換購、迪士尼LINE小遊戲一次滿足，讓你感受迪士尼夢想世界的歡樂時，用負責任的消費支持地球永續，一起響應Go Green的綠色生活！

活動詳情：https://bit.ly/43xZHl8

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