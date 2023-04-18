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只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」　借循環杯豪送點數10點

▲▼7-11咖啡,7-11高效智慧回收機。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「CITY燕麥系列指定飲品同品項第2杯10元」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

4/22為世界地球日，就有超商推出一系列「世界地球日優惠」！愛喝咖啡的人有福了，4/19起連續5天，超人氣燕麥咖啡下殺「第2杯10元」，絕對要把握便宜買一波；另外還有「世界地球日循環杯活動」，只要完成借杯，就能獲得超商點數10點。

7-11門市推出「世界地球日CITY系列3大優惠」，4/19起至4/23止，CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA燕麥奶茶「同品項第2杯10元」；4/19起至5/2止，CITY系列指定飲品「任選第2杯7折」（不含CITY系列中杯、不可思議咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO）。

4/19起至5/16止，凡購買CITY系列大杯以上即可集OPEN POINT點數1點（不含CITY系列中杯、氮氣咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO），集滿6點即可加價購OATLYxCITY環保潮選品，有地球隨行杯、文青小提袋、亞麻輕便袋。

另外，7-11還有「世界地球日循環杯活動」，4/19起至5/16止，OPEN POINT會員於OPEN POINT APP循環杯功能頁上線上借杯，並於指定OPEN iECO循環杯服務門市兌換取杯成功，即可加贈OPEN POINT點數10點。

▲▼必勝客推熔岩起司熱狗堡、義大利麵。（圖／業者提供）

▲必勝客Hot燒站推出超狂熔岩起司熱狗堡。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客「Hot燒站」全新3款人氣新品開吃，首推超罪惡「熔岩起司熱狗堡」，選用每日手工現做的炙烤帕瑪森起司麵包夾入多汁大熱狗，再淋上番茄、肉醬製成的濃郁波隆那肉醬，最後撒滿莫札瑞拉起司烘烤出爐，每一口都能吃到2種起司結合鮮甜肉醬的滋味，肯定要搶吃。

▲▼必勝客推熔岩起司熱狗堡、義大利麵。（圖／業者提供）

▲還有2款義大利麵選擇。

還有2款經典義大利麵等吃，包括波隆那肉醬撒上帕瑪森起司粉的義式「肉醬義大利麵」，以及加了魷魚、蛤蜊搭配青醬的「青醬海鮮義大利麵」，通通一次滿足，即日起正式上市。

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