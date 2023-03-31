　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「總統盃黑客松」聚焦零碳幸福家園　王國材、唐鳳擔任先鋒許願

▲▼交通部長王國材。（圖／總統盃黑客松）

▲交通部長王國材。（圖／總統盃黑客松）

記者李姿慧 / 台北報導

「2023總統盃黑客松」公民許願池即日起至4月28日號召黑客許願，交通部今(31日)發表首支競賽影片，交通部長王國材、數位發展部唐鳳擔任先鋒率先許願，王國材盼續推公共運輸減少私人運具，減少交通碳排，唐鳳則希望透過數據分析及科技讓台灣更有效推動減碳。

今(2023)年總統盃黑客松由總統府指導，行政院、數位發展部及交通部共同籌辦，過去總統盃黑客松從2018年起歷經五屆，共蒐集了632個公民願望；在2022年194個提案中，高達111個提案回應公民許願池的願望，比例高達57.2%，相較往年呈現持續成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為實現公民有感參與公共議題，交通部於今發布首支線上競賽宣傳影片宣告開啟「2023總統盃黑客松：公民許願池」，邀請有興趣民眾針對今(112)年度主題「零碳轉型‧幸福前行」許下願望，影片中，數位發展部長唐鳳及交通部長王國材擔任先鋒，分別許下願望。

王國材表示，希望我們可以持續推動公共運輸、自行車系統、步道系統，降低私人運具使用，經由民眾交通行為的改變，具體減少交通碳排，打造永續幸福環境。

▲▼數發部長唐鳳。（圖／總統盃黑客松）

▲數發部長唐鳳。（圖／總統盃黑客松）

唐鳳則提到，希望透過數據應用、分析及服務，並結合國內外技術，可以協助我們在生活面、產業面、能源面，以及社會面有更智慧化的服務，讓臺灣能更有效率的推動減碳目標。

交通部表示，2023總統盃黑客松公民許願池開放期間自即日起至4月28日，千萬別錯過!即刻前往至總統盃黑客松官方網站(https://presidential-hackathon.taiwan.gov.tw）「2023公民許願池」許下心願，還可參加扭蛋抽獎。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
馬英九和宋濤搭高鐵　對坐稱讚：比台灣再快一點
北捷車廂裝柵欄！　專車「象山→圓山」直達不停靠
26歲女開「團購網」不出貨　爽騙上千萬
快訊／無良老闆！台中老屋倒塌　3工人枉死「全沒勞保」
前立委賓士違停騎樓　撞破住戶盆栽
6000元搶先發　有「3種註記」才是真的
櫻花妹「海外賣淫」！　22歲女大生曝極樂內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麥當勞4／1起「經典1物下架」　他哭衝買一波：再也喝不到了

撞球正妹「自帶雙球」超火辣　鄉民凍未條暴動！1亮點卻讓人笑了

班機突取消！他被降艙等「晚4小時到」零補償　1原因保險不賠

清明連假明開跑　環保署籲注意登革熱「防蚊措施不可少」

清明疏運運能增23.9%　防太魯閣事故重演！「抽查工地129件」

「總統盃黑客松」聚焦零碳幸福家園　王國材、唐鳳擔任先鋒許願

快訊／猴痘疫苗來了！增購1萬瓶昨晚抵台　第二階段4／15前可開打

2023華醫大校園就業博覽會　107家設攤徵才釋出上千職缺

猴痘患者「有條件免隔離」！專家決議：無醫療需求可返家自我照護

春暖花開！想帶毛孩一起出遊去？　助毛主子玩得盡興祕訣報你知

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

記錄傳統春捲準備過程！　鋪塑膠袋乾濕分離超實用

麥當勞4／1起「經典1物下架」　他哭衝買一波：再也喝不到了

撞球正妹「自帶雙球」超火辣　鄉民凍未條暴動！1亮點卻讓人笑了

班機突取消！他被降艙等「晚4小時到」零補償　1原因保險不賠

清明連假明開跑　環保署籲注意登革熱「防蚊措施不可少」

清明疏運運能增23.9%　防太魯閣事故重演！「抽查工地129件」

「總統盃黑客松」聚焦零碳幸福家園　王國材、唐鳳擔任先鋒許願

快訊／猴痘疫苗來了！增購1萬瓶昨晚抵台　第二階段4／15前可開打

2023華醫大校園就業博覽會　107家設攤徵才釋出上千職缺

猴痘患者「有條件免隔離」！專家決議：無醫療需求可返家自我照護

春暖花開！想帶毛孩一起出遊去？　助毛主子玩得盡興祕訣報你知

統一獅力邀胡金龍、林益全恩師　陳献榮開幕戰現身開球

快訊／台中老屋倒塌3死！挖土機運將5萬交保　營造商訊問中

知名女作家看洋基比賽狂冒粉紅泡泡　發IG讚賈吉「帥哥一枚」

修杰楷突揭賈靜雯私下面！　被氣到「脾氣越來越差」嚇壞眾人

掃地機器人要回家　調皮橘貓「伸短短手」阻擋：那邊沒清乾淨啦

婚期僅剩1週！李昇基驚喜宣佈來台時間、地點

被棒球耽誤的歌手！　韋恩萊特紅雀開幕戰唱國歌贏得滿堂彩

心疼胞姊多年無業…妹無償供屋給她住　竟成「惡夢開端」趕不走

馬斯克傳最快4月訪中國　尋求與李強會面

麥當勞4／1起「經典1物下架」　他哭衝買一波：再也喝不到了

男體驗越南辣妹洗頭！　養眼視角+按摩超享受

生活熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

囤蛋男1顆3元拋售　網友轟「囤蛋變臭蛋」

26張中獎發票出爐　買情趣品中千萬

天天喝豆漿得乳癌！營養師：跟這器官有關

4月春寒「4星座」健康出狀況！第1名過勞、小心肝膽

大尺度寫真現場直擊！　攝影師女友也下海

更多熱門

相關新聞

碳費費率偏低！學者示警減碳誘因不足「台灣淨零失敗恐遭制裁」

碳費費率偏低！學者示警減碳誘因不足「台灣淨零失敗恐遭制裁」

我國政府在1年前提出2050淨零排放路徑與策略，但學者今（31）發表專書並提醒，無法跟上國際減碳路徑，將可能被經濟制裁，而要達到淨零排放，只有減碳不夠，必須要徹底、強力的減碳及除碳，而台灣碳費費率太低，導致減量誘因不足，唯有加強政策力道，盡早落實反映外部成本的碳稅課徵，大力發展綠能政策，管制化石燃料發電促進電力結構轉型，才能有效達成2050淨零目標。

不讓行人今起噴3600元　全台265處「科技執法」

不讓行人今起噴3600元　全台265處「科技執法」

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日國道車潮「直逼歷史天量」

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日國道車潮「直逼歷史天量」

新車星級評等！業代搶先曝光　消基會還原「神秘客」執行過程

新車星級評等！業代搶先曝光　消基會還原「神秘客」執行過程

首批新車安全星級評等出爐！2人氣車款奪5星　「得分卻比國外低」

首批新車安全星級評等出爐！2人氣車款奪5星　「得分卻比國外低」

關鍵字：

總統盃黑客松零碳減碳王國材唐鳳交通部數發部

讀者迴響

熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

普發6000元入帳了！人妻驚：不是特殊身分

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》壓軸台劇《模仿犯》

孫藝真結婚一周年放閃了！緊牽玄彬手　重量級婚紗照曝光

普發6000提前今入帳　財政部證實「王道銀行先跑」

更多

最夯影音

更多
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面