「總統盃黑客松」聚焦零碳幸福家園　王國材、唐鳳擔任先鋒許願

▲交通部長王國材。（圖／總統盃黑客松）

記者李姿慧 / 台北報導

「2023總統盃黑客松」公民許願池即日起至4月28日號召黑客許願，交通部今(31日)發表首支競賽影片，交通部長王國材、數位發展部唐鳳擔任先鋒率先許願，王國材盼續推公共運輸減少私人運具，減少交通碳排，唐鳳則希望透過數據分析及科技讓台灣更有效推動減碳。

今(2023)年總統盃黑客松由總統府指導，行政院、數位發展部及交通部共同籌辦，過去總統盃黑客松從2018年起歷經五屆，共蒐集了632個公民願望；在2022年194個提案中，高達111個提案回應公民許願池的願望，比例高達57.2%，相較往年呈現持續成長。

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為實現公民有感參與公共議題，交通部於今發布首支線上競賽宣傳影片宣告開啟「2023總統盃黑客松：公民許願池」，邀請有興趣民眾針對今(112)年度主題「零碳轉型‧幸福前行」許下願望，影片中，數位發展部長唐鳳及交通部長王國材擔任先鋒，分別許下願望。

王國材表示，希望我們可以持續推動公共運輸、自行車系統、步道系統，降低私人運具使用，經由民眾交通行為的改變，具體減少交通碳排，打造永續幸福環境。

▲數發部長唐鳳。（圖／總統盃黑客松）

唐鳳則提到，希望透過數據應用、分析及服務，並結合國內外技術，可以協助我們在生活面、產業面、能源面，以及社會面有更智慧化的服務，讓臺灣能更有效率的推動減碳目標。

交通部表示，2023總統盃黑客松公民許願池開放期間自即日起至4月28日，千萬別錯過!即刻前往至總統盃黑客松官方網站(https://presidential-hackathon.taiwan.gov.tw）「2023公民許願池」許下心願，還可參加扭蛋抽獎。