最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

▲周三起全台變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

最強春雨周三到，全台連下3天！中央氣象局預報員廖經翔提醒，周三有機會是今年入春比較強的春雨報到，周四、周五全台陣雨或雷雨，而周三下半天到周四是水氣最多時間。

氣象局今天（18日）清晨對連江縣、金門縣發布「濃霧特報」，今日中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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廖經翔接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天天氣偏悶熱，花蓮、台東有局部較大雨勢機率，午後北部山區、中南部雲量變多，有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



廖經翔說，周三鋒面逐漸接近，加上西南風較明顯，西半部有短暫陣雨或雷雨，西半部山區有局部較大雨勢機率，其他地區為多雲，而台東有焚風機率；周四、周五鋒面逐漸通過，幾乎全台都有陣雨或雷雨，其中周四有局部較大雨勢機率。他提醒，這波有機會是入春比較強的春雨，周三下半天到周四影響較明顯。

廖經翔分析，周六北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周日各地多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雨；下周一另一道鋒面逐漸靠近，影響情況再觀察。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

