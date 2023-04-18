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凌晨連2震！最大規模4.5　近半台灣有感

（圖／氣象局）

▲規模4.5地震。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天（18日）凌晨發生兩起有感地震，其中一起規模4.5、最大震度3級，幾乎半個台灣有感。

2時21分先發生規模3.4地震，震央位於南投縣國姓鄉，地震深度24公里，南投縣最大震度2級、彰化縣1級。

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3時33分發生規模4.5地震，震央位於東部海域，深度41.3公里，宜蘭縣最大震度3級，花蓮縣、新北市、新竹縣震度2級，桃園市、南投縣、台中市、苗栗縣震度1級。

▼規模3.4地震。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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