凌晨連2震！最大規模4.5　近半台灣有感

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明天白天西半部有機會來到33、34度，南台灣局部氣溫可能更高，東半部高溫28、29度，花東有短暫降雨，中部、北部山區以及南台灣地區有午後降雨，預計到了18、19日（周三、四）鋒面接近並通過，天氣明顯變化，水氣增多。災害預報士賈新興也預報，19日晚上至20日（周五）受鋒面影響各地有雨，苗栗以南有局部陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫雨 。