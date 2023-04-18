凌晨連2震！近半台灣有感　氣象局：背景地震「不太會有餘震」

▲今凌晨發生有感地震（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今天(18日)凌晨發生兩起有感地震，其中一起規模4.5地震震央位東部海域，幾乎半個台灣有感，另一起規模3.4地震，震央位南投縣國姓鄉。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，該兩起地震屬於規模小的背景地震，不太會有餘震。

今天凌晨2時21分先發生規模3.4地震，震央位於南投縣國姓鄉，地震深度24公里，南投縣最大震度2級、彰化縣1級。

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緊接著凌晨3時33分也發生規模4.5地震，震央位於東部海域，深度41.3公里，宜蘭縣最大震度3級，花蓮縣、新北市、新竹縣震度2級，桃園市、南投縣、台中市、苗栗縣震度1級，幾乎半個台灣有感。

陳國昌表示，台灣地震滿多的，這樣規模的地震，任何地方都會發生，除少數幾個靠近中央山脈等地區比較少地震外，其他地方大部分偶爾都會有一些背景地震，東部花東這一帶頻率比較高，佔了台灣地震7成，剩下3成分布其他地方。

陳國昌指出，南投之前也都有地震發生過，可能好幾年發生一次，規模也都不太大，主要是板塊推擠，並非在衝擊面上，較靠內陸，累積能量比較慢，但經過1到2年或2到3年釋放一下能量，就會造成地震，被歸為背景地震，一般不太會有餘震，民眾不用擔心，要注意的是大規模地震需要比較擔心。