台南山友來義集棚山登山　血糖過低脫隊迷路

▲屏東消防人員來義集棚山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

1名山友從台南出發與其他山友共37人一起搭乘遊覽車，一起到屏東縣來義鄉集棚山登山，疑似低血糖發作因體力不支脫隊迷路，請求救援，屏東縣政府消防局獲報出動手批消防、義消、特搜大隊人員上山救援，由於山友不會使用智慧型手機，影響搜救作業，經近6小時才將他尋獲，護送下山。

消防局於16日12時56分接獲報案表示，一名山友從台南出發與山友(一部遊覽車37人)一同前往爬來義鄉棚集山，疑似低血糖發作因體力不支脫隊迷路請求救援，消防局派遣來義、泰武、內埔、潮州、竹田、東港、特搜大隊及大隊部，共出動各式消防車輛10車警消16人義消特搜15人(2空拍機)前往搜尋，由第二大隊副大隊長林世斌帶隊，於來義鄉丹林聖保祿天主教堂旁設置前進指揮所。

因患者不會使用智慧型手機，可以用簡訊或LINE的方式皆無法線上教導使用，僅可藉由電信公司查詢基地台位置及方位角搜尋，增加救援難度，搜救人員於搜救過程沿可能行經方向擴大搜尋，後續經家屬協助查詢患者手機IMEI碼定位得到座標並配合無人機至定位點確認患者位置，搜救人員於18時17分接觸患者，意識清楚肢體擦傷，18時50分由來義分隊救護車(男性 約70歲 肢體擦傷)送往潮州安泰醫院就醫。