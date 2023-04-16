台南做工行善團改善弱勢家園　學甲70歲獨老歡喜入住

▲台南市勞工局做工行善團，協助改善職災等弱勢勞工家庭居住環境，其中學甲區宅港里已修繕完工，是服務完成的第206戶，也是黃市長任內第125戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局做工行善團推動公益，落實市長黃偉哲「希望家園」施政目標，16日做工行善團兵分四路，前往學甲區宅港里與三慶里、將軍區以及官田區二手家具倉庫，進行房屋修繕相關作業，其中學甲區宅港里已修繕完工，是勞工局做工行善團服務完成的第206戶，也是黃市長任內第125戶。

台南學甲區宅子港70歲黃姓獨居長者，原欲遮風避雨的家已失去功能，做工行善團各工會修繕志工陸續施工，用心打造安全居家環境。15日油漆工會先行完成浴室牆壁油漆粉刷美化施工，鋁製品工會也趕工做好量製好的門片並安裝完成。

16日電氣工會志工進行安裝燈具、廚具、衛浴馬桶及火災警報器等施工，勞工局王鑫基局長和志工一起掛上漆有「做工行善團有情有疼心ㄟ厝」圖樣的木塊，另大台南總工會也贈送由晴天坊弱勢勞工手作繡有市花與市鳥的涼被作為入厝禮，案主看到完成的房屋非常開心滿意，連向志工雙手比讚表達感謝。

另一案學甲區三慶里洪女士所居住房屋，於2023年農曆過年時發生火災，所幸無人傷亡，目前全家窩在偏廳尚可居住的小房間生活，其餘部分均已燒毀無法居住。洪女士須在家中照顧領有視障及智障的女兒，無法外出工作，全家生活仰賴女兒的身障生活津貼每月約5000多元，以及兒子在螺絲工廠工作的微薄薪資。勞工局「做工行善團」修繕志工團隊已完成屋頂屋瓦拆除清運，及屋頂鐵厝鋼板安裝施工，今日由電氣工會進行電線、開關等配置施工，陸續將有鋁製、電氣、木工、油漆等修繕志工接力完工。

將軍區66歲獨居老人陳姓長者，房子殘破不堪沒有屋頂可以遮風擋雨，做工行善團隊為陳老先生進行了全面的修繕工作，3月起由各個工會相互接力，包括屋頂鐵厝鋼板安裝、電線配置、燈具、廚具、衛浴安裝、化糞池埋設、鋁門窗安裝、牆壁水泥粉刷及貼磁磚各方面工程施作，今日由木工工會愛心志工隊進行隔間美化板、天花板輕鋼架、浴室汐酸鈣板、天花板塑膠板施工，也自二手家具倉庫搬運床組、桌椅等家具送給案家，另外電氣工會亦配合木工的施作，再進行更細節的電線配置。

勞工局王鑫基局長表示，感恩做工行善團各志工夥伴，一起相揪在工作時間之於一起作公益，用在地熱情幫本市弱勢勞工築夢，共同打造安心居住ㄟ厝，此外，今日社團法人台南市勞工志願服務協會志工，亦至官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，進行家具封膜作業，以便妥善存放，日後送給有需要的弱勢修繕戶。

非常感謝大台南總工會出錢出力一路相挺，這兩日大台南總工會林文一監事賢伉儷及張松茂監事也參與修繕作業。其他各修繕志工也有父子檔及賢伉儷組合的家庭志工。父子檔有電氣工會蘇竣明及蘇揚智；賢伉儷有電氣工會謝明泰及李淑玲、油漆工會薛志強及李美瑩，鋁製品工會余承翰理事長及陳奕如，餐飲工會有郭國仁理事長及錢麗如、林佑厚及劉雅惠，勞工志願服務協會梁志男理事長及林佳香、陳來發及苑秀芳、莊志偉及謝芬蘭、楊伯池及陳秀琴、李俊平及陳美華、田崑遲及黃美玲，大家共同用專業及愛心打造，為長者提供一個更安全的居家安全。