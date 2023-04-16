台南連鎖咖啡店「媽的哥」狂飆店員　網友PO影譙：不要再來了

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社PＯ出一段影片，影片中店員與1名疑是消費者的男子發生消費糾紛，進而引爆口角，網友指控該男子一口「媽的」、一口「白痴」辱罵店員，雙方鬧得很不愉快，最後在警方到場介入下才平息該糾紛，網友向當天的在場其他客人道歉，並感謝警方外，並請這位「媽的哥」不要再來了。

該名網友PＯ文指出：「這位《媽的哥》請尊重服務業，她們兢兢業業的為你服務換來的是《媽的》、《白癡》…，影片有點長只是想表達員工並未服務不周；但還遭惡人先告狀，在此也向當天的客人說聲抱歉，害你們受驚嚇了！也向當天協處的波麗士大人敬上十二萬分的感謝，謝謝您很及時的到場處理！」、「媽的哥不要再來了！」

▲台南麻豆一家咖啡連鎖店爆消費糾紛，麻豆分局警方介入查處後，雙方互不提告。（圖／翻攝自臉書麻豆人大集合）

▲台南市警麻豆分局麻豆派岀所副所長楊俊霖指出，員警到場先安撫雙方情緒，並告知雙方相關權益後，雙方皆未提出告訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警麻豆分局麻豆派岀所副所長楊俊霖指出，麻豆分局於4月11日下午5時許接獲110通報，位於麻豆區某連鎖餐飲店有糾紛案，經前往現場瞭解為38歲施姓店員告知43歲郭姓顧客，店內有低消規定，詢問其同行友人是否要點餐，郭姓顧客表示僅點自己之餐點，友人之餐點由他們自行處理，雙方而引發口角糾紛，麻豆分局員警到場先安撫雙方情緒，並告知雙方相關權益後，雙方皆未提出告訴。

該影片也引起網友熱，網友們表示：「真可惡不是有錢就是大爺好嗎！」、「是因結帳問題嗎？」、「 整個流程很順利，只是順道問客人的朋友要點餐嗎？就不明究理的開噴了…」、「 不知在演哪齣？」、「錄影存證公然侮辱罪一定成立」、「我好怕遇到這種，我會很緊張！」、《幹》沒錢～、可是《白癡》有5500、《神經病》30萬…」、「活到一把年紀了行為像小孩一樣」、「報警不要跟他說話，他好可怕」、「喝飲料吹冷氣不就想放鬆，可能你事業得意對人喜歡加語助詞，搞成這樣還要面對後續」。

網友們普遍對消費者辱罵店員一事表示難以認同，支持提告，也有網友認為，服務業面對形形色色的消費者，消費者有不理性行為，請報警處理，以維護自身權益。