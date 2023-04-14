　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

北榮桃園分院中醫科開幕　桃園景福宮和慈護宮捐款添購中藥局儀器

▲北榮桃園分院中醫科開幕　

▲北榮桃園分院中醫科開幕。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院中醫科14日開幕，盧星華院長表示，中醫科自古普遍被認知為偏向養生保健、慢性病調理，現因疫情發展治療此類急症，國人愈來愈重視中、西醫整合治療，已成趨勢；預期北榮桃園分院中醫科未來能持續穩定發展，強化來院民眾的醫療服務。

▲北榮桃園分院中醫科開幕　

▲桃園景福宮捐贈38萬添購中藥局儀器。（圖／桃榮提供）

該院中醫科籌備2年多，在設立過程，感謝慈護宮及景福宮各捐贈35萬、38萬元添購中藥局儀器，總院3位病友捐贈該院治療儀器及藥局裝潢共捐贈41萬7千元整，盧星華院長並於開幕活動中致贈感謝狀。

▲北榮桃園分院中醫科開幕　

盧星華院長說：該院中醫科在門診提供體質調理、藥物治療及針灸服務，包含癌症、內分泌疾病、新冠肺炎感染後遺症、過敏免疫風濕性疾患、慢性皮膚炎/濕疹、更年期症候群、失眠、失智症及水腫等，並持續與總院保持學術與人才之交流及培育；未來在住院端也將提供中醫會診服務，使住院病人也能接受中西醫整合治療，提供更好的照護品質。

出席開幕活動的副市長王明鉅表示，臺北榮民總醫院桃園分院腹地廣大，相當具有潛力，但因醫院經營不易，希望臺北榮民總醫院能給予更多資源挹注支持，增加該院醫療量能，且「西醫治病、中醫調養」，在臺北榮民總醫院桃園分院中西合併的服務下，定能為民眾帶來更多幫助，也能提供就醫民眾更好的醫療品質。

包括：立委呂玉玲、立委萬美玲、桃園市議員黃婉如、陳美梅、張碩芳、市府社會局長陳寶民、桃園市調查處李文義處長、臺北榮民總醫院林永煬副院長、臺北榮民總醫院傳統醫學部龔彥穎部主任等人士均出席活動。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
充電線勒斃19歲兒！爸自首「我殺人了」　一審出爐
JR Pass全國版大漲價！　網哭：等於一張機票錢
一圖看新增13項檢舉項目！　8項臨停小心了
蝦皮手續費「5／1調漲」　賣家火大灌爆：把我們當提款機
快訊／下班注意！國1「4車追撞」　占內線回堵5km
民眾檢舉違停增13項！　交通違規34項修法一次看
快訊／大陸對台設禁航區　國台辦回應了
「急尋血癌兒恩人」找到了？　PO文爸回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3個月攔1719萬！詐騙超狂增　警揪「轄區土地公」當打詐守護神

第3屆台東好食材　「鳳梨釋迦」創意甜品總決賽今登場

日籍學者小笠原欣拜會市府　黃偉哲感謝深化日本對台理解貢獻

桃園「共享行銷庇護工場」進駐中路3號社宅　４／14開幕

新北考古生活節十三行隆重登場！3大主題區、30攤位適合全家同樂

雲林推智慧行動急診室！救護車配備升級　接軌國際急救水準

北榮桃園分院中醫科開幕　桃園景福宮和慈護宮捐款添購中藥局儀器

揭密德國經營智慧！德籍達人分享創生新思維　花蓮百名業者取經

年邁失智老翁迷途　暖心東警協助返家

基隆碇內國中、中山高中校慶　謝國樑盼爭取預算建置校園安全

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

3個月攔1719萬！詐騙超狂增　警揪「轄區土地公」當打詐守護神

第3屆台東好食材　「鳳梨釋迦」創意甜品總決賽今登場

日籍學者小笠原欣拜會市府　黃偉哲感謝深化日本對台理解貢獻

桃園「共享行銷庇護工場」進駐中路3號社宅　４／14開幕

新北考古生活節十三行隆重登場！3大主題區、30攤位適合全家同樂

雲林推智慧行動急診室！救護車配備升級　接軌國際急救水準

北榮桃園分院中醫科開幕　桃園景福宮和慈護宮捐款添購中藥局儀器

揭密德國經營智慧！德籍達人分享創生新思維　花蓮百名業者取經

年邁失智老翁迷途　暖心東警協助返家

基隆碇內國中、中山高中校慶　謝國樑盼爭取預算建置校園安全

美警察局長竟是狼！脫褲「清槍自拍」傳給女警　還逼交出原味內褲

千萬波神「裸照遭勒索」轉念拍AV！　曝陷人生低潮...喊話受害女性

3個月攔1719萬！詐騙超狂增　警揪「轄區土地公」當打詐守護神

氣溫升高如何幫寵物散熱　獸醫列「4不3要」讓毛孩清涼一整夏！

「4生肖」天生自帶財氣！第1名一輩子不愁錢　日子越過越富裕

「新北市美術館園區」明開放！佔地2.5公頃　草地音樂派對登場

未來一周兩波變天！明春雨快閃低溫探1字頭　1地「雨灌到發綠」

被誣指黃承國「姘頭」　民進黨市黨部美女執行長怒提告

宋嘉翔打擊火燙U18關鍵一球可預料　曾總不打擾：讓他自在

第3屆台東好食材　「鳳梨釋迦」創意甜品總決賽今登場

妹子模仿喵叫聲引校貓注意！　牠出聲回應...雙方對話笑翻網

地方熱門新聞

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

嘉義紅豆餅公明店要關了！老闆曝無奈原因

打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

皆伐八里非保護區紅樹林　恢復淡水河物種多樣性

搶攻普發6000　統領母親節加碼5000

張善政頒發2023世客博　海內外社團顧問聘書

最高獎金5萬　桃園尋找「首惜」廚師

2023灣聲樂團行腳音樂會　林口長庚演出首場

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

申請良民證免出門　進入平台直接辦

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

更換瓦斯桶要小心

藤枝國家森林遊樂區4/21日起免預約　現場購票入園

更多熱門

相關新聞

自爆薪水要捐民眾黨！富邦獨董認控台大EMBA外洩

自爆薪水要捐民眾黨！富邦獨董認控台大EMBA外洩

台北市議員簡舒培去年在議會質詢爆料，當時民眾黨不分區立委提名人端木正自爆，把富邦證券獨董酬金回捐給台灣民眾黨，端木正認為自己在台大EMBA面試內容遭外洩，控告台大管理學院院長胡星陽、教授李賢源洩漏個資，台北地檢署調查認為，官派獨董依規定要將酬金捐贈慈善用途，民眾黨是否符合受贈標準，超越《個資法》保障範圍，14日將全案處分不起訴。

桃榮採用「門診整合照護模式」　精簡藥物

桃榮採用「門診整合照護模式」　精簡藥物

捐贈南消二大隊救災裝備提升火場安全！

捐贈南消二大隊救災裝備提升火場安全！

四驅搬運車救援登山受傷民眾

四驅搬運車救援登山受傷民眾

南消義消聘書頒發救災器材捐贈典禮

南消義消聘書頒發救災器材捐贈典禮

關鍵字：

北榮桃園分院中醫科景福宮慈護宮捐贈

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面