北榮桃園分院中醫科開幕　桃園景福宮和慈護宮捐款添購中藥局儀器

▲北榮桃園分院中醫科開幕。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院中醫科14日開幕，盧星華院長表示，中醫科自古普遍被認知為偏向養生保健、慢性病調理，現因疫情發展治療此類急症，國人愈來愈重視中、西醫整合治療，已成趨勢；預期北榮桃園分院中醫科未來能持續穩定發展，強化來院民眾的醫療服務。

▲桃園景福宮捐贈38萬添購中藥局儀器。（圖／桃榮提供）

該院中醫科籌備2年多，在設立過程，感謝慈護宮及景福宮各捐贈35萬、38萬元添購中藥局儀器，總院3位病友捐贈該院治療儀器及藥局裝潢共捐贈41萬7千元整，盧星華院長並於開幕活動中致贈感謝狀。

盧星華院長說：該院中醫科在門診提供體質調理、藥物治療及針灸服務，包含癌症、內分泌疾病、新冠肺炎感染後遺症、過敏免疫風濕性疾患、慢性皮膚炎/濕疹、更年期症候群、失眠、失智症及水腫等，並持續與總院保持學術與人才之交流及培育；未來在住院端也將提供中醫會診服務，使住院病人也能接受中西醫整合治療，提供更好的照護品質。



出席開幕活動的副市長王明鉅表示，臺北榮民總醫院桃園分院腹地廣大，相當具有潛力，但因醫院經營不易，希望臺北榮民總醫院能給予更多資源挹注支持，增加該院醫療量能，且「西醫治病、中醫調養」，在臺北榮民總醫院桃園分院中西合併的服務下，定能為民眾帶來更多幫助，也能提供就醫民眾更好的醫療品質。

包括：立委呂玉玲、立委萬美玲、桃園市議員黃婉如、陳美梅、張碩芳、市府社會局長陳寶民、桃園市調查處李文義處長、臺北榮民總醫院林永煬副院長、臺北榮民總醫院傳統醫學部龔彥穎部主任等人士均出席活動。