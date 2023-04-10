北榮桃園分院採「以病人為中心門診整合照護模式」　精簡藥物

▲北榮桃園分院張嘉峯醫師邀請病人加入「以病人為中心的門診整合照護計畫」，實踐全人照護。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

罹患慢性腎臟病的77歲蘇女士，因為發生低血糖昏迷而被送到臺北榮民總醫院桃園分院急診，醫師從健保雲端藥歷系統查詢後發現，病人平時的用藥相當複雜，已超過10種藥物，蘇女士的腎功能因最近悄悄的惡化，由於腎絲球過濾率下降造成藥物清除率減少暨半衰期延長，連同尿毒性營養不良、體內糖質新生與升糖素作用弱化，而成為緊急住院的原因。

臺北榮總桃園分院腎臟科醫師張嘉峯表示，臨床上如有聽到腎友說，最近血糖突然變好了，他會反射式聯想到「耗竭糖尿病現象burnt-out diabetes phenomenon」，立即調整給藥種類、頻率與劑量，以免交互副作用與不良事件發生。有鑑於病人就醫的科別繁瑣與多重用藥，常在各大醫院門診奔波，因此他邀請病人加入該院「以病人為中心的門診整合照護計畫」，依照比爾斯準則(Beers criteria)，將藥物精簡。

回顧病人潛在不適當用藥的品項，長效型磺胺類降血糖藥、抗膽鹼與消炎止痛藥都予以替換或停用，同時考量其近一年的血脂都不高，降血脂處方也暫停，最終病人在門診整合後，藥物不超過5種。有趣的是，用藥減少的情況下，病人的客觀數據糖化血色素和腎功能反而進步；主觀上覺得較不會頭暈，精神與活動力改善，較能社交；也因為服藥減少，心理壓力與負擔減輕許多，真正體踐身-心靈-社會療癒。

健保署推廣全人照護，不僅強調生病後提供以病人為中心之醫療照護，也要在生病前提供正確有效的預防保健(上醫治未病)，提供全人（包括生理、心靈及社會層面）、全民（每一個人都能得到）基本保健醫療（包括預防保健、疾病診治、長期照護及安寧照護）的照護系統，整合基層診所至二、三級醫療機構，希冀能建構一個健全的「全人健康照護體系」。

張嘉峯醫師於台大與亞東醫院完成腎臟專科醫師訓練，接續取得食品營養博士學位、部定助理教授與研究專利，北榮桃園分院院長盧星華指出，張醫師目前在該院服務，看診細心且溫馨，總是專業地解釋每項數據，叮嚀改善方案，吸引許多腎友從南北各地千里迢迢而來。