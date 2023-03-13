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桃園每三年補助一次！肺癌篩檢再擴大　北榮桃園分院把關民眾健康

▲肺癌篩檢再擴大，北榮桃園分院把關民眾健康

▲肺癌篩檢再擴大，北榮桃園分院把關民眾健康。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院13日表示，近日來，許多民眾在就診時表示想要進行肺癌篩檢，該院為了讓桃園地區的民眾更便利檢視自身的健康，積極參加衛生福利部國民健康署(以下簡稱國建署)以及桃園市政府辦理的肺癌篩檢。

當民眾想要進行肺癌篩檢，卻不確定自己是否符合篩檢資格時，可於周一至周五上班時段至臺北榮總桃園分院一樓肺癌篩檢櫃台進行諮詢(諮詢專線03-3384889轉2118)。民眾不用擔心找不到肺癌篩檢櫃台，在醫院內都會有熱情的志工協助引導。

除此之外，桃園市的居民可事先於家中透過桃園市衛生局設立的「擴大肺癌篩檢預約平台」填寫相關資料，等到通過審查後於平台中選擇檢查日期，再於預約當日到該院進行檢查。

▲肺癌篩檢再擴大，北榮桃園分院把關民眾健康

桃園市政府每三年補助一次設籍桃園40歲以上的高風險族群(重度吸菸者及同住家人、具相關病史及家族史、職業暴露於致癌物環境者、受空氣汙染或油煙影響之工作者)進行肺癌篩檢；國健署則每兩年補助一次高風險族群(有肺癌家族史或重度吸菸者)進行肺癌篩檢。

北榮桃園分院院長盧星華表示，雖低劑量電腦斷層檢查並不能預防肺癌的發生，但有助於肺癌的早期發現與早期治療，以提高治療效果。盧院長呼籲符合國健署或桃園市肺癌篩檢資格的民眾，可以盡早預約安排檢查。

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