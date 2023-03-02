獨／新北國小驚傳小二生遭學長3打1　男童心生恐懼求助精神科





▲新北市蘆洲區某國小傳出小二生遭學長圍毆事件。（示意圖／CFP）

記者楊惠琪／台北報導

新北市蘆洲區某國小驚傳霸凌事件！一名小二男童日前在學校下課時間，遭3名四年級學生壓倒在地，一陣拳打腳踢，受害男童哭著求救，還好一名四年級學姊出手相救，男童雖然沒有明顯外傷，但身心受創，晚上無法入睡，家長求助精神科，並控訴校方冷處理，也沒有進行校安通報。

受害男童家長接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，2月21日下午最後一堂下課，兒子和班上約6、7名同學在學校後校門花圃旁玩鬼抓人遊戲，因故發生遊戲衝突，其中一名同學，找來3名路過的四年級學長幫忙，兒子被壓倒在地，慘遭3名學長集體圍毆，一陣拳打腳踢。

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受害男童家長心疼說，兒子個頭比較小，121公分高、只有21公斤，卻被3名身高超過145公分的學長集體霸凌，雖然外表沒有明顯外傷，但因心生恐懼，晚上無法入睡，只好求助精神科，學校竟聲稱這不算霸凌，只是遊戲衝突、暴力偏差行為，未依規定通報新北市教育局，施暴學生也沒有得到應有的懲處。

受害男童家長指出，事件發生後，只要求施暴學生道歉、寫悔過書，以及每周罰寫200次、5周罰寫1000次以示歉意，便不再追究，但學校避重就輕，甚至說沒有權利要求施暴學生寫悔過書，痛批校方「難道幫孩子討個公道，這麼難嗎？我要怎麼跟孩子交代，犯錯的人可以不用受罰」，若學校不積極處理，將尋求法律途徑。

該校校長表示，據他瞭解當天純粹是一群小二學生發生遊戲衝突，後來請學長姐加入仲裁，可能言談中有衝突、推打的動作，導致學生不小心跌在地上，強調只是一場誤會，因受害學生家長提出罰寫的訴求，會有輔導管教上的疑慮，將再請雙方家長坐下來好好溝通，平息紛爭。