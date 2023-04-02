還權於民！職能治療師修法提「3大訴求」　拚本會期排入立院審查

▲職能治療師的專業可協助家長認識兒童應該具備的認知發展。（圖／記者林悅翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

長輩動作卡頓、小孩與同學處不來、工作姿勢不佳導致腰痠背痛，亞健康族群面對生活問題時，經常需要職能治療師協助，但礙於現行法規，職能治療師未經醫囑協助處置就違法。為了幫助更多民眾解決生活困難，職能治療師成立聯盟提出3大訴求，力拚於本會期排入審查，希望降低疾病耗能，依照自身專業提供預防性服務。

立法院今年1月三讀通過《物理治療法》，開放物理治療師在「非以疾病治療為目的」前提下，無需醫囑可直接執行與疾病無關之業務，衛福部也承諾在3個月內討論「非以疾病治療為目的」附帶決議細節，並給出解釋。

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在《物理治療法》通過後，與復健科醫師、物理治療師系出同源的職能治療師也力拚修法，由三大主要團體「社團法人中華民國職能治療師公會全國聯合會」、「社團法人臺灣職能治療學會」與「新北市職能治療師職業工會」聯合成立「職能治療師法修法聯盟」，提出維護選擇權利、降低疾病耗能、執行業務除罪化3大訴求，希望在本會期排入立院審查。

▲工作姿勢不佳導致腰痠背痛時，職能治療師也能提供協助。（圖／張自強顧問提供）

職能治療師法修法聯盟表示，職能治療師的精神是在民眾發生「不健康」、生活期待「無法實現」的情形下，能立即介入、提供引導、設計專業的活動，促使服務對象或照顧者達成期盼，提升生活品質。

台灣職能治療學會顧問張自強表示，在台灣，民眾可到民俗療法推拿、到健身房找教練、也能讓孩子到潛能開發班學習，上述都是職能治療可協助的範圍，但即使沒病，有需求的民眾依然需找醫師拿到診斷證明，才能接受職能治療。

「直到失能發生了，才能獲得職能治療。」張自強表示，職能治療師在高齡駕駛、生活適應、職務再設計等都可提供專業協助，過度限縮職能治療專業自主權，未從亞健康族群預防性介入，反而會造成健保資源浪費。

此次成立「職能治療師法修法聯盟」，就是希望與物理治療師ㄧ樣，爭取服務「非以疾病治療為目的」民眾，讓職能治療配合長照政策、在地老化，讓民眾不再侷限於醫療院所看病，可以就近找到專業服務。