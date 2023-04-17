　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣府大專生暑期工讀月薪24.6K　112名額4／18起受理報名

▲南投縣政府提供大專校院學生暑期工讀職缺，於18日起受理報名，圖為縣府過去舉辦公部門暑期工讀生計畫職前訓練。（圖／資料照片）

▲南投縣政府提供大專校院學生暑期工讀職缺，於18日起受理報名，圖為縣府過去舉辦公部門暑期工讀生計畫職前訓練。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為協助南投縣青年學子體驗職場並累積實務工作經驗，縣政府今年度釋出112個公部門暑期工讀機會：工讀期間自7月1日起至8月31日止，為期2個月，月薪2萬6400元，報名時間自4月18日起至4月24日止。

縣府說明，報名資格條件為本人設籍南投縣滿1年以上，就讀國內大專院校、具有正式學籍於修業年限內之在學學生，但不包括僑外生、五專三年級以下學生、空中大學及研究所在職專班學生、研究生、應屆畢業生、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生；為提供更多青年學子暑期工讀機會，104年度至111年度曾錄取進用之工讀生，也將不重複錄用。

此外，縣長許淑華表示，今年提供身心障礙保障名額10名，特殊條件保障名額30名及一般名額72名：包括父母其中一方為身心障礙者、生活扶助戶、本人為原住民、新住民子女、特殊境遇家庭之子女、獨力負擔家計者子女；他希望透過暑期工讀機會，讓青年學子瞭解在面對就業時應有之態度及職業觀念，同時幫助弱勢家庭經濟，也透過參與公部門運作，培養多元專業技能、加強職場事務能力，對日後其生涯將有所幫助。

縣府提醒，採親自送件或通訊報名，並以郵戳為憑，逾期不受理；有意參加工讀的同學，請掌握全案作業期程，報名簡章將於112年4月17日刊登於南投縣政府官網「最新消息」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
紅到國外！　來台灣急衝「23歲噴水棉花糖」
普發6千被領走！　原因曝光
「蝦子才端上桌」準婆婆怒走人　全家傻眼！媒人嗆：婚事免談了
LIVE／徐巧芯同框謝龍介　曝芯費大戰關鍵最後回合
快訊／騎車買便當與水泥車擦撞！　男女慘捲輪下
快訊／樂天桃猿3連敗　一口氣3人降二軍
快訊／三重女裸屍！新店男殺價做2次　5萬元交保
快訊／美軍驅逐艦現蹤！　由南往北穿越台灣海峽
A321撞破波音777班機　長榮航勤回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣府大專生暑期工讀月薪24.6K　112名額4／18起受理報名

南投翁走出朋友家就躺馬路大睡　警挨家挨戶找到酒友留宿

佳大世界企業工會與公司簽署團體協約　王鑫基肯定良好勞資關係

腸病毒高峰期將至　嘉義市長黃敏惠帶頭勤洗手

落實源頭污染減量　大型柴油車舊換新最高補助43萬元

嘉義市政府推動「舊城創新生」討論度高　112年再造補助400萬

112年全中運台東代表隊今授旗　饒慶鈴：挑戰超越昨天的自己

嘉市國小新生登記送好禮　靜電式白板膜激發圖畫想像力及創造力

嘉義市副市長陳淑惠4／16卸任　黃敏惠不捨仍祝福

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

兒在電梯口準備嚇馬麻！　浮誇呀～開門見別人尬死

鍾麗緹「直播突爆哭」爆婚變小12歲尪！ 張倫碩親上線：老婆妳別哭

南投縣府大專生暑期工讀月薪24.6K　112名額4／18起受理報名

南投翁走出朋友家就躺馬路大睡　警挨家挨戶找到酒友留宿

佳大世界企業工會與公司簽署團體協約　王鑫基肯定良好勞資關係

腸病毒高峰期將至　嘉義市長黃敏惠帶頭勤洗手

落實源頭污染減量　大型柴油車舊換新最高補助43萬元

嘉義市政府推動「舊城創新生」討論度高　112年再造補助400萬

112年全中運台東代表隊今授旗　饒慶鈴：挑戰超越昨天的自己

嘉市國小新生登記送好禮　靜電式白板膜激發圖畫想像力及創造力

嘉義市副市長陳淑惠4／16卸任　黃敏惠不捨仍祝福

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

龍岡米干節4／22盛大登場！潑水、火舞太精彩　還有超多美食等吃

呂秀蓮：台獨思想是歷史必然　「願意回去的，台灣也很自由」

快訊／內湖掃射15槍做案機車找到了　被丟基隆河「退潮後現形」

桃園休旅車撞分隔島擊落燈桿！駕駛恍神出事　對向砂石車險遭砸　

海歸牙醫爭議難平　國際牙醫聯合會：願讓國內公費生先選分發地

配置AI智能手術室！三總重症醫療大樓動土　將增173張急性病床

U:NUS團長當黑手淚崩　徐懷鈺一看鼻酸：被感動到了！

肺癌發現多已晚期！「1關鍵」揪無症狀早期　治療存活率90%

印度出土這1顆「大鑽包小鑽」　天然形成中空包覆！罕見鑽石照片曝

基隆男領6千驚見：無法領取！「個資外洩」原因曝光　警彰化逮2嫌

地方熱門新聞

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

王永慶、王永在「起家厝」對外開放！

沈智慧明登記立委初選　黃健豪不排除棄選

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

浪貓尿不出來病危　新北治癒後逆轉貓生

綠捷GC01標跨南崁溪橋合龍　將成最美地標

男子深夜駕權利車危駕警攔檢查獲槍毒

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

酒駕闖紅燈又逆向行駛

激動姊鬧屈臣氏　丟貨品諷警好善良

紙飛機很科學　達人：不同結構不同玩法

婦登山迷路　老公賞鳥報案求援

花蓮水產培育所重建開放　80親子體驗食魚教育

更多熱門

相關新聞

甜美幼教師園內玩嗨！約3學生家長「1天4次」

甜美幼教師園內玩嗨！約3學生家長「1天4次」

這種人不配為人師表！浙江台州某幼兒園的學生家長指控，園內的方姓幼教師與丈夫有染，對象有好幾人，全是小朋友的爸爸，一天更是發生4次性行為，鹹濕露骨的對話曝光，引起大陸網友熱議。

附近就倒3間了「文具店快消失？」網曝3原因

附近就倒3間了「文具店快消失？」網曝3原因

即／高雄立志中學起火　445學生緊急疏散逃命

即／高雄立志中學起火　445學生緊急疏散逃命

花蓮化仁國中全國學生舞蹈比賽　連2年奪冠

花蓮化仁國中全國學生舞蹈比賽　連2年奪冠

馬英九復旦座談秀詩詞 校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

馬英九復旦座談秀詩詞 校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

關鍵字：

南投縣政府大專校院學生暑期工讀

讀者迴響

熱門新聞

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

直擊張立昂復出上工！

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面