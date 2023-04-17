南投縣府大專生暑期工讀月薪24.6K　112名額4／18起受理報名

▲南投縣政府提供大專校院學生暑期工讀職缺，於18日起受理報名，圖為縣府過去舉辦公部門暑期工讀生計畫職前訓練。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為協助南投縣青年學子體驗職場並累積實務工作經驗，縣政府今年度釋出112個公部門暑期工讀機會：工讀期間自7月1日起至8月31日止，為期2個月，月薪2萬6400元，報名時間自4月18日起至4月24日止。

縣府說明，報名資格條件為本人設籍南投縣滿1年以上，就讀國內大專院校、具有正式學籍於修業年限內之在學學生，但不包括僑外生、五專三年級以下學生、空中大學及研究所在職專班學生、研究生、應屆畢業生、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生；為提供更多青年學子暑期工讀機會，104年度至111年度曾錄取進用之工讀生，也將不重複錄用。

此外，縣長許淑華表示，今年提供身心障礙保障名額10名，特殊條件保障名額30名及一般名額72名：包括父母其中一方為身心障礙者、生活扶助戶、本人為原住民、新住民子女、特殊境遇家庭之子女、獨力負擔家計者子女；他希望透過暑期工讀機會，讓青年學子瞭解在面對就業時應有之態度及職業觀念，同時幫助弱勢家庭經濟，也透過參與公部門運作，培養多元專業技能、加強職場事務能力，對日後其生涯將有所幫助。

縣府提醒，採親自送件或通訊報名，並以郵戳為憑，逾期不受理；有意參加工讀的同學，請掌握全案作業期程，報名簡章將於112年4月17日刊登於南投縣政府官網「最新消息」。