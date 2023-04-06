馬英九復旦座談秀詩詞　校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

▲馬英九帶領台生與上海復旦大學師生座談。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／上海－台北 連線報導

前總統馬英九大陸參訪行程即將進入尾聲，今（6）日上午帶領大九學堂的年輕人到上海復旦大學與陸生進行座談，這也是馬英九此行最後一個與陸生互動的場合。馬英九和復旦師生分享這趟訪陸行程經驗總結，同時，他也一連秀了好幾首古詩詞來詮釋各個行程做為結尾，獲得在場師生滿堂喝采。

▲馬英九與復旦大學校長金力。（圖／記者任以芳攝）

馬英九指出，兩岸多接觸便多一分情誼，雙方發生衝突的機會就越低，「大陸電視台製作我個人祭祖和掃墓的視頻（影片），點閱人超過1億，這是一個非常正面的現象，讓兩岸都感受到我們其實是有一樣的家國情懷。」

馬英九表示，推動兩岸年輕人彼此交流，是我們這一代最為迫切的任務，「前幾天在武漢和長沙交流活動結束後，我們看到兩岸年輕人迫不及待地交換微信，可見自然交流、融合，如此順理成章，也代表兩岸年輕人只是欠缺機會與接觸，還有很大努力空間，兩岸當局要更加努力。」

馬英九也邀請在場的復旦學生及老師回訪台灣，「我也會陪著你們到台灣各地走一走，體驗台灣體的風土人情。」

▲復旦大學校方安排「梅花座」，讓台陸學生近距離交流。（圖／記者任以芳攝）

這場座談會在復旦大學光華樓13樓的會議室進行，台生共有28名參與，陸生則約30名在校生參加。如同在武漢大學時的座談會一樣，復旦大學這場座談會同樣採取「梅花座」的安排，也就是陸生和台生交替著坐在位置上，更方便彼此互動交流。在馬英九等人還未入席前，只見雙方學生已經「聊開了」，互相分享著各自的生活經驗，會談開始前現場氣氛便十分熱絡。

復旦大學建於1905年，並於1993年首次招收台灣學生，目前在校台生有341人，本學期還有28名台生在復旦交流，復旦大學校長金力表示，青年一代是中華民族未來希望和寶貴財富，「兩岸學子齊聚一堂、座談交流，機會非常難得，希望大家能通過交流增進了解、深化友誼。」

馬英九表示，推動兩岸年輕人彼此交流，是我們這一代最為迫切的任務，「前幾天在武漢和長沙交流活動結束後，我們看到兩岸年輕人迫不及待地交換微信，可見自然交流、融合，如此順理成章，也代表兩岸年輕人只是欠缺機會與接觸，還有很大努力空間，兩岸當局要更加努力。」

