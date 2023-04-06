　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九復旦座談秀詩詞　校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

▲▼馬英九,上海,復旦大學。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九帶領台生與上海復旦大學師生座談。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／上海－台北 連線報導

前總統馬英九大陸參訪行程即將進入尾聲，今（6）日上午帶領大九學堂的年輕人到上海復旦大學與陸生進行座談，這也是馬英九此行最後一個與陸生互動的場合。馬英九和復旦師生分享這趟訪陸行程經驗總結，同時，他也一連秀了好幾首古詩詞來詮釋各個行程做為結尾，獲得在場師生滿堂喝采。

▲▼馬英九,上海,復旦大學。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九與復旦大學校長金力。（圖／記者任以芳攝）

馬英九指出，兩岸多接觸便多一分情誼，雙方發生衝突的機會就越低，「大陸電視台製作我個人祭祖和掃墓的視頻（影片），點閱人超過1億，這是一個非常正面的現象，讓兩岸都感受到我們其實是有一樣的家國情懷。」

馬英九表示，推動兩岸年輕人彼此交流，是我們這一代最為迫切的任務，「前幾天在武漢和長沙交流活動結束後，我們看到兩岸年輕人迫不及待地交換微信，可見自然交流、融合，如此順理成章，也代表兩岸年輕人只是欠缺機會與接觸，還有很大努力空間，兩岸當局要更加努力。」

馬英九也邀請在場的復旦學生及老師回訪台灣，「我也會陪著你們到台灣各地走一走，體驗台灣體的風土人情。」

▲▼馬英九,上海,復旦大學。（圖／記者任以芳攝）

▲復旦大學校方安排「梅花座」，讓台陸學生近距離交流。（圖／記者任以芳攝）

這場座談會在復旦大學光華樓13樓的會議室進行，台生共有28名參與，陸生則約30名在校生參加。如同在武漢大學時的座談會一樣，復旦大學這場座談會同樣採取「梅花座」的安排，也就是陸生和台生交替著坐在位置上，更方便彼此互動交流。在馬英九等人還未入席前，只見雙方學生已經「聊開了」，互相分享著各自的生活經驗，會談開始前現場氣氛便十分熱絡。

復旦大學建於1905年，並於1993年首次招收台灣學生，目前在校台生有341人，本學期還有28名台生在復旦交流，復旦大學校長金力表示，青年一代是中華民族未來希望和寶貴財富，「兩岸學子齊聚一堂、座談交流，機會非常難得，希望大家能通過交流增進了解、深化友誼。」

馬英九表示，推動兩岸年輕人彼此交流，是我們這一代最為迫切的任務，「前幾天在武漢和長沙交流活動結束後，我們看到兩岸年輕人迫不及待地交換微信，可見自然交流、融合，如此順理成章，也代表兩岸年輕人只是欠缺機會與接觸，還有很大努力空間，兩岸當局要更加努力。」
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「賭王最美千金」伴娘團超狂！　爆砸2億辦世紀婚禮
快訊／中山南路嚴重車禍　BMW逆向撞4車
快訊／火車站小黃運將　慘遭當場勒斃
快訊／靜宜女大生「全身黑+馬尾」　最後身影曝光！
「加蛋＋20元」真的出現！　飯糰蛋飆60元
77老大認愛長腿辣妹　不回家改去摩鐵：怕吵到外甥
實登出來了！　周子瑜高雄豪宅「每坪價格曝光」
全市緊急停課！巴西25歲男闖托兒所　斧頭砍死4童

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華為高層內鬥！瘋傳余承東「跳槽到小米汽車」　小米闢謠

馬英九復旦座談秀詩詞　校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

大陸五部門一早密集發聲斥蔡麥會　國防部：解放軍高度戒備

台灣陷危險三角戀？　包承柯指「局勢很複雜」：軟硬兩手都會加深

陸外交部：強烈譴責美方向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號

快訊／蔡英文訪美　中台辦：倚美謀獨將台灣推向「兵凶戰危」險境

陳吉寧贈《臺灣府志》珍本　「原件是搶救的」馬英九感動

桃園男紮根大陸小縣城賣房子　曾被用「放大鏡」看像在走鋼絲

男用「水蛭塞尿道」找刺激　醫師憂1損傷：不知道有啥快感

陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告：我方將被迫採相應作法

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

《模仿犯》阿西「下跪學狗爬」逼哭觀眾　忍淚喊「回家了...」這幕超心碎

華為高層內鬥！瘋傳余承東「跳槽到小米汽車」　小米闢謠

馬英九復旦座談秀詩詞　校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

大陸五部門一早密集發聲斥蔡麥會　國防部：解放軍高度戒備

台灣陷危險三角戀？　包承柯指「局勢很複雜」：軟硬兩手都會加深

陸外交部：強烈譴責美方向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號

快訊／蔡英文訪美　中台辦：倚美謀獨將台灣推向「兵凶戰危」險境

陳吉寧贈《臺灣府志》珍本　「原件是搶救的」馬英九感動

桃園男紮根大陸小縣城賣房子　曾被用「放大鏡」看像在走鋼絲

男用「水蛭塞尿道」找刺激　醫師憂1損傷：不知道有啥快感

陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告：我方將被迫採相應作法

光芒太耀眼！大聯盟唯一開季不敗金身　6連勝續寫球隊紀錄

勞動基金獲利回吐317.7億元　前2月賺1189.5億元

赤裸的身體教育！英國新節目找成年男女「脫內褲」　逼孩子看裸體

台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

侯友宜搭檔郭台銘選總統？　盧秀燕盼君子之爭：能贏比較重要

三寶女騎士逆向被叭竟嗆「又怎樣」　台中警：調閱影像依法舉發

波蘭瘋狂弦樂四劍客　4／21屏東演藝廳全台獨家演出

奈良美智穿藍白拖展現台味！足跡也到花東　稱長濱像湘南

忘記煮菜就外出「鍋底燒焦冒濃煙」住警器狂響　屏東消防員急滅火

華為高層內鬥！瘋傳余承東「跳槽到小米汽車」　小米闢謠

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

大陸熱門新聞

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

實況主「世界NO.30」紀錄全毀！兇手是親戚兒

快訊／中台辦：倚美謀獨將台灣推向「兵凶戰危」險境

陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告

前夫想嫖遭詐287萬！她暖出手救援

像在走鋼絲！桃園男紮根陸縣城賣房子

員工群組嗆爆主管！同事全響應：+1一起走

女留學生遭棄屍香蕉林　同鄉3男設戀愛陷阱

馬英九見上海書記：ECFA就是「欸擱發」

男用「水蛭塞尿道」找刺激　醫師：有啥快感

陳吉寧贈《臺灣府志》珍本　馬英九感動

蔡英文訪美　陸外交部：強烈譴責美方

飛虎隊名稱怎來？馬英九告訴你

古代沒炸藥怎建隧道？「潑水」挖開石山

更多熱門

相關新聞

傳傅崐萁拉郭台銘PK侯友宜？　操盤「郭卡侯」吐選策會怨氣

傳傅崐萁拉郭台銘PK侯友宜？　操盤「郭卡侯」吐選策會怨氣

結束12天訪美行程後，鴻海創辦人郭台銘昨（5）日召開記者會，正式宣布爭取2024總統大選國民黨提名。知情人士透露，郭這場記者會及其訪美行程，靈感來自國民黨立委傅崐萁；而郭傅兩人一拍即合，幾乎步步搶先新北市長侯友宜；再加上傅與現任黨主席朱立倫過從甚密，未來國民黨將徵召誰出戰2024，戰局詭譎難料。

侯友宜搭檔郭台銘選總統？　盧秀燕：能贏比較重要

侯友宜搭檔郭台銘選總統？　盧秀燕：能贏比較重要

台灣陷危險三角戀？他指「局勢很複雜」

台灣陷危險三角戀？他指「局勢很複雜」

陳吉寧贈《臺灣府志》珍本　馬英九感動

陳吉寧贈《臺灣府志》珍本　馬英九感動

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

關鍵字：

馬英九祭祖抗戰國民黨上海復旦大學學生座談

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

祖厝60年前車票　校名震撼全場

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

亂倫親姊！疑本人稱「2人都喝醉」被打臉

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面