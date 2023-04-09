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大陸 大陸焦點 特派現場

甜美幼教師狂約3家長「一天來4次」　事後崩潰求饒：腫起來了

▲▼幼教師獻身學生家長。（圖／翻攝微博）

▲幼教師獻身學生家長，對話相當鹹濕，甚至還向對方求饒「腫起來了」。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

這種人不配為人師表！浙江台州某幼兒園的學生家長指控，園內的方姓幼教師與丈夫有染，對象有好幾人，全是小朋友的爸爸，一天更是發生4次性行為，鹹濕露骨的對話曝光，引起大陸網友熱議。

綜合陸媒報導，一名王姓女子爆料，自己的丈夫與幼兒園的方姓幼教師有不正當的關係，2人的對話十分鹹濕、露骨，氣得她在幼兒園家長聊天群組質問、要求園方將方女開除。

不過，方女看到王女的說法，回應則十分囂張，要求對方不要影響校內工作，否則會報警處理。王女聽完這種說法，氣得跑到幼兒園門口拉布條，同時用紙張印出文字，張貼了「方XX多次長期與學生家長勾搭當小三，破壞別人家庭傷風敗俗，請家長們注意，抵制此等教育界敗類，還孩童們純潔健康的成長環境」。

▼多名女家長跑到幼兒園門口拉起布條。（圖／翻攝微博）

▲▼幼教師獻身學生家長。（圖／翻攝微博）

消息引起討論後，方女的身分也遭到起底，原來她自己也有家庭，前陣子還生了小孩，丈夫為此感到十分開心，更是買了豪車相贈，沒想到方女趁著丈夫在外做生意的空檔，竟與學生家長有染，這也讓方女丈夫的親友看不下去。

後續經過調查，方女出軌的對象不只一人，而是與3名學生家長有染，其中更與王女的丈夫不斷發生關係，甚至還會「1天做4次」，消息讓當地民眾感到震驚。

▼幼教師獻身學生家長，對話相當露骨、鹹濕。（圖／翻攝微博）

▲▼幼教師獻身學生家長。（圖／翻攝微博）

方女的丈夫得知消息後，立刻從外地趕回了家鄉，接著打算帶孩子做親子鑑定，至於後續發展為何，仍待進一步釐清。

 

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