創花蓮紀錄！化仁國中全國學生舞蹈比賽連2年奪冠

▲花蓮化仁國中舞蹈班連續兩年奪得全國特優第一名，創下花蓮縣績優歷史紀錄。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮化仁國中舞蹈班連續兩年奪得全國特優第一名，創下花蓮縣績優歷史紀錄，鄉長游淑貞親自到校頒發獎狀，表揚學生們的傑出表現，並鼓勵他們繼續發揮舞蹈才能、勇敢爭取榮譽，並將這份榮耀分享予鄉親，吉安鄉公所願攜手教育一起孕育在地孩子們多元化未來，給學子更健康寬廣的學習能量，共構幸福成長的卓越未來。

從事教職三十餘年的鄉長游淑貞，深知培育學童教育、發掘學子才能的重要性，她表示，化仁國中舞蹈班是花蓮縣國中裡首屈一指的舞蹈藝術才能專班，更是吉安鄉的榮耀！感謝校長梁仲志、教務主任蔣佳珈及藝才組長黃亭榕和師長們的用心，讓學生能在舞台上展現自信與風采，吉安鄉公所全力支持鄉境內各學校推陳教育共構多元，用心發掘各校在全國的特殊績優表現，編列預算並結合社會企業資源，及時性表揚孩子也給予適度獎勵，增顯學童的自信心養成並勇於表現的能量，續培育優秀多元藝能長才，讓全國鄉親看見吉安學子豐富繽紛的多元藝能。

▲鄉長游淑貞親自到校頒發獎狀，表揚學生們的傑出表現。

化仁國中校長梁仲志致詞時表示，這次全國學生舞蹈比賽是化仁國中舞蹈班成立九年來最重要的成果，也是花蓮縣第一次有學校連續兩年拿下全國特優第一名的殊榮。他說，這是師生們辛勤努力的結晶，感謝徐縣長、游鄉長不斷支持和關心，提供最好的建設資源、並親自到校頒發獎狀，給予學生們最高的肯定和鼓勵。

化仁國中在111學年度全國學生舞蹈比賽中，榮獲多項佳績，藝術才能舞蹈班在國中A組團體古典舞「祭鼓跳踃．絳燭天」以90.2分勇奪特優、團體現代舞「翔」獲得優等，而張愛唯同學及邱馨巧同學分別在個人賽民俗舞及現代舞中，以「夢迴樓蘭」、「彼岸花」榮獲優等、張庭語同學則是在個人古典舞「青苗.草田.白羽飛」獲得甲等佳績；原住民舞蹈隊屬社團性質，在國中B組民俗舞「里漏•薄薄•娜荳蘭」同樣拿下全國特優第一名，展現出高超的舞蹈技巧和創意。