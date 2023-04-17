捷運族嗨翻！4／25比「YA」進站　爽搭中捷無限次+抽日本機票

▲台中捷運2歲，4月25日持票卡、比「YA」即可免費進站。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運4月25日正式通車滿2週年，累積運量已突破1700萬人次，台中市長盧秀燕今（17）日在記者會宣布，4月25日當天，民眾只要比「YA」、持電子票證刷卡進站，即可無限次免費搭乘台中捷運，還有機會抽到日本來回機票。

盧秀燕強調，全台興建最久的台中捷運綠線，在兩年前4月25號疫情很嚴重的時候終於開工，雖然之前疫情很嚴重，但這兩年下來，累積運量已突破1700萬人次、今年3月更打破單月份106萬人、滿意度更高達93%，獲市民高度肯定。

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▲盧秀燕強調，當天刷卡不扣錢不扣點，只是過卡統計多少人搭乘，此外透過刷卡前比「YA」，大家一起慶祝中捷「YA！TOGETHER」。（圖／記者游瓊華攝）

4月25號是中捷通車兩週年，為慶祝這個日子，市府當天推出免費搭乘服務。盧秀燕指出，由於「2」和「YA」的手勢一樣，4月25日只要持電子票證刷卡進站，並對著收費閘門上方立牌比「YA」，代表祝中捷2週年生日快樂，就能享有全線免費搭乘的優惠。

盧秀燕強調，當天刷卡不扣錢不扣點，只是過卡統計多少人搭乘，此外透過刷卡前比「YA」，大家一起慶祝中捷「YA！TOGETHER」，她打趣說有如芝麻開門，免錢坐捷運，並且還能節能減碳，歡迎上班、上學以及沒有體驗過中捷的民眾一同來體驗。

此外，盧秀燕也加碼宣布「比YA免費坐捷運、吃燒肉、遊日本」，4月25日進站者，不但搭捷運免費，還能參加抽獎，獎項為華航日本來回雙人機票、屋馬燒肉雙人套餐10組。

中捷公司表示，此次抽獎辦法很簡單，只要在4月25日當天搭乘中捷，且在當天晚上12時前下載中捷APP，在APP的捷粉專區加入會員，綁定425搭中捷所持電子票證，即可參加抽獎。