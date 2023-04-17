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社會 社會焦點 保障人權

台中天兵男「打左轉燈右轉」被警攔！動手搶罰單...下場慘了

記者許權毅／台中報導

台中一名40歲陳男16日晚23時許騎車行經太平區，在一處多時相路口停等時，卻打著左轉燈在右側車道，員警示意提醒，但陳男仍在「左、右車道」綠燈時，打著左轉燈右轉離去。員警見狀上前攔查，陳男不服揚言申訴，過程中動手搶員警手上的舉發單，員警立刻將陳男壓制，全案依妨害公務罪嫌移辦，違規部分製單舉發。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名陳姓騎士昨晚在一處路口「打著左轉燈右轉」被員警攔查不服，動手搶單。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

太平分局太平派出所蔡姓員警昨日執行巡邏勤務，行經中興路與太平路口時，發現前方一名陳男騎乘機車停等紅燈，但該處屬於多時相號誌路口，陳男當下騎著機車閃著左轉方向燈，卻停在右側車道停等區，直到右轉燈亮起，陳男也未前進佔用車道，員警見狀先示意提醒，陳男沒有反應，還往頭上紅綠燈看了兩眼，依舊未移動，直到路口「左、右車道」皆亮起綠燈，陳男才打著左轉燈右轉離去。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

蔡姓員警立刻上前攔查，告知陳男屬於未依規定使用方向燈，可處1200元罰鍰，陳男反要求員警不開單「勸導就好」，員警則依規定製單，陳男突然跟員警發生激烈爭辯，陳揚言要申訴，過程中還動手搶奪員警手上的單子，雙方發生推擠，員警立即通知支援警力，並且將陳男壓制，全案依照妨害公務罪嫌送辦，陳男違規部分製單舉發。

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