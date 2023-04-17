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台中買早餐「2顆水煎包90元」怒爆料！老店急曝價目表：不可能

▲▼水煎包,生煎包。（示意圖／資料照）

▲有民眾在台中買2顆水煎包90元傻眼PO網。（示意圖／資料照）

網搜小組／許力方報導

有網友發文爆料，在台中豐原車站附近趕著搭客運，經過路邊早餐店時，就順手買了2顆水煎包帶走，直接點餐，沒想到店員竟稱90元，他給100元也只找錢10元，讓他不禁痛批是「碰到黑店」、「貴得要死」。店家受訪時則連忙喊冤，他們水煎包一顆只賣15元，還強調爆料客是2個月前來消費的。

林姓網友透過「爆料公社」發文，指稱日前要從台中搭車回台北，早上趕路時，就在前往豐原車站客運站時，在路邊早餐店順手買早餐吃，一進店內就鎖定水煎包，對著女店員直接點餐要「2顆水煎包」，但沒有問價格，直到拿出錢包才問多少錢，對方回「90元」，他聽到很驚訝回「啥？」再次確認，店員依舊報價90元，付款100元，也的確只找回10元，當下他還再請店員確認無誤。

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林姓網友無奈地說，因為是第一次在豐原站搭客運，也是第一次買這間早餐店，為了確認上車位置，所以付完錢摸摸鼻子直接走人趕車，他強調自己就只買2顆水煎包，沒有買飲料之類的，當時一度想退貨走人，但因為沒時間，只好吞下貴得要死的水煎包，一上車馬上跟家人抱怨；吃完之後更痛罵「真的碰到黑店」，味道沒想像好吃，分別是滿滿的高麗菜和韭菜。

▲▼客人趕車買「2顆水煎包90元」怒PO網　早餐店急公開菜單：不可能。（圖／翻攝平津早餐）

▲台中早餐店急公開價目表。（圖／翻攝當事早餐店臉書）

林男在文章最後附註「如有不實我願負法律責任」，之後也附上車票公布店家，懷疑可能店家將另一人的帳也算到他這邊來，文章引發網友熱論。這間早餐店在豐原當地經營已超過數十年，店內也有貼上超大張的黃色菜單，其中水煎包從一顆13元漲到現在是15元，早餐店被指控後，特別開設粉絲團公開價目表。

早餐店16日接受媒體訪問時回應，這名爆料客人是2個月前來消費的，如果當下馬上說90元價錢不對，就會立刻就會退錢，「哪有可能兩個月再來講？有問題」，並稱他2月15日來買的時候水煎包一顆才13元，怎麼算也不可能算到90元，「買2顆煎包如果算90，立刻一秒鐘就會反應過來了：『一顆45元嗎？』」也許當時真的算錯了，希望客人可以當面來講就好。

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