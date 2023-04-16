台中車禍驚見1女「渾身刀傷」癱坐車內！　駕駛坦承持西瓜刀下手

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區南陽路、永康路口昨（15日）發生一起追撞事故，一輛白色轎車疑未注意車前狀況，撞上小貨車，警方、救護人員原以為只是單純車禍案件，但到場竟發現1名女子全身是血癱坐在副駕駛內，緊急將其送往醫院搶救，檢查發現女子身上約有12處刀傷，而兇嫌就是轎車駕駛林姓男子，初步了解，林男坦承涉案並稱是感情糾紛，詳細案情，警方仍在持續調查。

▲警消到場將重傷的王女緊急送醫。（圖／民眾提供）

昨日上午7時20分，警方接獲報案，稱豐原區南陽路、永康路口發生交通事故，根據監視器影像顯示，小貨車行經路口處時，因亮起紅燈減慢速度準備停等，此時後方一輛白色轎車疑未注意車前狀況，直接撞上貨車車尾，造成引擎蓋隆起變形，貨車司機下車查看車損。由於當時正是上班交通尖峰，車禍引起周圍騎士觀看。

▲白車追撞小貨車。（圖／民眾提供）

然而警消到場時，卻發現副駕駛有一名王姓女子（51歲）渾身是血，且傷勢不像因車禍所造成，但由於傷勢嚴重，立即先將她送往醫院搶救；轎車駕駛林男（44歲）則因車禍導致胸骨骨折，也送醫治療。至於遭撞的貨車司機廖男則無受傷。

豐原醫院表示，林男到院意識狀況較差，生命跡象穩定，經急診檢驗檢查後，發現患者有服用安眠藥情形及右側第5、6、7、8肋骨骨折，雙肺挫傷。

王女部分，豐原醫院指出，審視傷勢發現多處撕裂傷，分別位於右後頭皮、嘴角、右耳、頸部、胸前、左右上臂、右前臂、右手第2及3指、右膝、右腹、背部、上腹，並予以傷口縫合。緊急搶救後，生命跡象穩定，不過目前仍在加護病房持續治療。

警方初步調查，林男坦承他以疑似西瓜刀砍傷王女10餘刀，並稱2人有感情糾紛，但對於為何下手、為何要將王女帶上車、目的地為何等案情細節不願透露更多。由於林、王2人傷勢不輕，目前都還在醫院接受治療，警方已在醫院逮捕林男，待傷勢好轉，警方將再對2人了解案情，而林男將在訊後，依殺人未遂、妨害自由罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲車禍造成白車引擎蓋隆起變形。（圖／民眾提供）