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社會 社會焦點 保障人權

台中殯儀館旁詭異車禍！BMW衝路邊7汽機車　特斯拉遭推撞位移

記者許權毅／台中報導

台中市北區17日凌晨3時許發生一起嚴重車禍，48歲顏男駕駛BMW轎車沿崇德路直行，突然因不明原因高速衝撞路邊一台要價200多萬特斯拉Model Y、以及另台綠色轎車、5輛機車，顏男多處擦傷自行就醫，經警方酒測並無酒精反應，顏男自稱是因服藥不舒服才會釀禍。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一台特斯拉停在路邊遭BMW高速追尾。（圖／記者許權毅翻攝）

台中第二分局凌晨獲報，北區崇德路一段、台中殯儀館旁發生連環車禍，警方初步調查，顏男駕駛BMW朝北屯方向前進，疑似因身體不適碰撞路旁多輛汽機車，所幸現場並無造成其他人員傷亡，岩男自行就醫。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼BMW駕駛稱自己因為服藥，身體不舒服才會釀禍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

附近監視器拍下，顏男駕駛BMW一路往路緣偏移，先掃過一整排機車後，直直撞上特斯拉Model Y，再波及前方另台轎車。今早特斯拉以及肇事BMW已經被移走，留下許多傻眼機車車主前來牽車，每台機車均受到嚴重撞擊，車殼破裂。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲車禍現場其餘機車均車殼破裂，車主們今早來牽車紛紛傻眼。（圖／記者許權毅攝）

警方指出，經警方現場對顏男實施酒測，顏男無飲酒之情事，目前已調閱路口監視器畫面以釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

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