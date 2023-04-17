批何志偉太糟糕　王世堅要「刪LINE好友」：這樣的人沒資格當朋友

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選本周開始進行民調，立委何志偉、市議員王世堅連日隔空交火，16日兩人首度同框且互相換LINE，結果何卻意外曝光王與民進黨中常委黃承國通話紀錄。對此，王世堅17日痛批，他要刪除何志偉的好友，「這樣的人不值得擔任朋友，也沒資格擔任我的朋友。」

▲何志偉傳訊息給王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅17日上午在市議員陳怡君陪同下進行大同區車掃，針對昨與何志偉換LINE時被意外曝光與黃承國通話紀錄，對方有意影射王與英系關係？王世堅表示，自己選後教訓何志偉一些做人道理，「我覺得這太糟糕太可惡，我們起碼人跟人之間彼此的信任。」

王世堅指出，何志偉說要加好友，但因為自己才剛學、不太會用，所以就交給對方使用，「說實在話我不會用，否則他這麼做，我要退出好友！這叫好友嗎？」何志偉在眾神明前搞小動作，相信佛菩薩、觀音菩薩、媽祖都會處罰他，況且黃承國又不是什麼江洋大盜、殺人放火，「為什麼何志偉硬要把他妖魔化到這地步？」

王世堅質疑，過去何志偉家庭如何依靠黃承國跟朋友們的介紹人脈，然後拉了好多有志之士入黨，這都歷歷在目，很多黨員入黨的申請書介紹人寫著誰，大家可以去看看；況且黃承國昨日打來是通知社子島葫蘆寺遶境大典，通話才幾十秒，「刻意來挖掘這樣通聯紀錄，我覺得其心可議。」

王世堅強調，自己稍後要與陳怡君討教如何刪除好友，「這樣的人不值得擔任朋友，也沒資格擔任我的朋友。」被問到何志偉有無傳訊息給他？王世堅也現場打開手機，只見何志偉傳了4個「HI」和「世堅前輩晚安，也請您多喝水」訊息而已。

▼王世堅。（資料圖／記者屠惠剛攝）