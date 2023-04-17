呂秀蓮：台獨思想是歷史必然　「願意回去的，台灣也很自由」

▲呂秀蓮今天上午出席座談會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是1895年4月17日簽訂「馬關條約」128年，前副總統呂秀蓮表示，台獨思想是歷史的必然，應該終止統獨論辯，她充分體諒很多台灣人民懷念中國大陸的親友，不過，絕大多數台灣人與中國疏離，籲請北京當局不要把台灣問題當作國共內戰的延長；她並向統派民眾喊話，「願意回去的，台灣也很自由」。

呂秀蓮今天上午出席「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』座談會」，包括《中國時報》總編輯王銘義、南投縣前縣長彭百顯、淡大國際事務與戰略研究所所長翁明賢參與與談。

呂秀蓮說，如今全世界都說台灣是世界上最危險的地方，甚至視台灣問題為中美對立的核心點，台灣人應該嚴正地告訴全世界：美國跟中國要爭霸全球，拿台灣來做一個藉口，導致台灣陷入荒謬的處境，「中美兩國你們要怎麼去較勁，要展開怎麼樣的競爭甚至對抗，不要把台灣捲進去」；台灣人民也要告訴領導人、總統蔡英文，必須向全世界嚴正地表達態度。

呂秀蓮表示，「荒謬、危險、悲哀」詮釋了台灣的過去、現在、未來，第一點荒謬，台灣領導者沒有適時地告訴全世界，美中兩國不要拿台灣來做藉口；第二點危險，馬關條約莫名使台灣和澎湖被永久割讓，現在也可能越來越危險；第三點悲哀，台灣本來過得好好的，「一下子告訴你又買多少武器了，然後台灣海峽中線也不見了，台灣隨時會陷入被封鎖，然後我們又發現，我們美麗的西海岸好像要埋地雷了，我們周邊國家的很多彈藥武器好像要挪到台灣來，我們也看到消息要訓練什麼黑熊，要我們有100萬人要學習會射槍，多少美軍好像也很想來台灣」，對我們住在台灣的2350萬人來講，有爭取台灣人的同意嗎？政府有告訴人民為什麼需要嗎？

針對雙英出訪，呂秀蓮說，前後任民選總統相差8年，為什麼一個親中、一個親美，為什麼對於台灣人民的主張會這樣南轅北轍？雙英出訪帶給台灣是禍是福，這些都需要更多的理性及智慧。

呂秀蓮說，既然2022年北京當局「第三份對台白皮書」稱馬關條約是「中華民族近代屈辱的縮影，給兩岸同胞留下剜心之痛」，請北京當局不再重述「台灣是中國不可分割的領土」，此外，今天台灣與中國呈現「國與國」或者分離的現象，應該面對歷史傷痕，而不要痛責台獨，「應該要終止統獨論辯，真正的台獨思想這是歷史的必然發展，要怪要怪馬關條約」。

呂秀蓮說，她要提醒1949年後隨著國民黨來到台灣的同胞們，「你們當中很多人還很懷念中國大陸的親友，對中國還認做是祖國，這可以體諒」，因為沒有人能夠選擇父母及出身地，因此她充分體諒前總統馬英九祭祖、甚至回歸祖國的心懷，但也請大家知道，現在絕大多數台灣人情感上與中國斷絕疏離，這也是歷史的必然，「看待台灣，請不要開口閉口這是國家領土、主權的完整問題」，不要把台灣問題當作國共內戰的延長，北京當局最大的盲點就是以為可以把台灣「吸回去」。

呂秀蓮會中向支持統一的台灣民眾喊話說，最近總統民調都指出，認為中國有敵意者佔大多數，真正喜歡統一的只有個位數，「如果非常懷念你的祖國，而願意回去的，台灣也很自由，今天討論2350萬人的未來，要用民主的方式，特別要為我們的下一代來著想，我們不要拿過去的歷史包袱，來束縛我們的下一代」。