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社會 社會焦點 保障人權

快訊／內湖掃射15槍作案機車找到了　被丟基隆河「退潮後現形」

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

王姓知名節目製作人4月11日晚間在北市內湖區康寧路，遭變裝外送員的槍手近距離連開15槍，其中2槍貫穿左小腿及膝蓋。據悉，槍手作案用機車在南湖大橋附近，被丟進基隆河滅證，至於是否槍手本人所為或接應人，警方正進一步調查中。

▲▼ 製作人內湖槍擊案，作案用機車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲內湖槍擊案嫌犯的作案車輛，在基隆河被打撈。（圖／記者黃宥寧翻攝）

初步了解，由於現場監視器畫面不多，警方調閱多部監視器，掌握到槍手最後身影在南湖大橋出現，機車則被丟進基隆河裡。

16日清晨3時許，調查小組前往基隆河沿岸搜索時，正好適逢退潮時間，意外發現有輛機車卡在河底，將車打撈上岸鑑識後確定為內湖槍手的作案用機車，然而機車車牌為假車牌，車牌原主人為桃園某位女子，已排除涉案。目前正在鑑識比對引擎號碼，調查是否有車主，不過並沒有在車上查獲犯案用手槍，初步先以車追人中。

▲10日晚間內湖康寧路發生槍手當街掃射民眾的槍擊案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，歹徒犯案前後透過變裝及轉換交通工具等方式遁逃、躲避，及製造斷點企圖混淆警方辦案追查方向，警方針對調閱監視器發現的斷點區域，派員進行地毯式擴大追查，連日利用夜間基隆河潮汐低位時蒐尋，於16日凌晨3時許，在彩虹河濱公園支線排水溝污水陰暗處，發現疑似金屬框架反射，隨即又被河水淹沒，遂立即進行打撈，於6時將該機車吊掛上岸，確認與犯案機車車型、車號相符，運回警局採證，目前持續鑑驗中。

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