喊話賴清德提未來4年使命　呂秀蓮：別開口閉口遵循蔡英文

▲呂秀蓮今天上午主持「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』座談會」 。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，前副總統呂秀蓮17日向民進黨總統參選人賴清德喊話說，既然台灣已經是民主國家，沒有永久執政的政黨，所以要更謙虛地面對現實，告訴國人台灣最大的利益所在，她呼籲賴清德在尊重總統蔡英文的同時，也要提出自己帶領台灣未來4年的使命，不要開口閉口遵循過去政見。

呂秀蓮今天上午出席「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』座談會」，包括《中國時報》總編輯王銘義、南投縣前縣長彭百顯、淡大國際事務與戰略研究所所長翁明賢參與與談。

呂秀蓮會中向支持統一的台灣民眾喊話說，最近總統民調都指出，認為中國有敵意者佔大多數，真正喜歡統一的只有個位數，「如果非常懷念你的祖國，而願意回去的，台灣也很自由，今天討論2350萬人的未來，要用民主的方式，特別要為我們的下一代來著想，我們不要拿過去的歷史包袱，來束縛我們的下一代」。

呂秀蓮並指，她也要提醒民進黨，既然台灣已經是民主國家，沒有永久執政的政黨，因此必須更謙虛面對激辯的現實，告訴國人最大的利益所在，她呼籲賴清德，在尊重蔡英文的同時，也要提出自己未來帶領台灣的使命，不要開口閉口「遵循過去的政見」，民主國家給總統4年任期限制，當然就是要與時俱進，賴清德作為下一屆「國家準領導人」，要以超前的眼光部署未來，而不是停留在過去。

呂秀蓮直言，下一屆國家領導人是哪一黨不重要，重要的是他是否有超前的眼光，深刻體認當前台灣的內憂外患在哪裡，有多少內政危機，以及面對空前複雜挑戰的國際情勢，「如果沒有這樣的能耐，你只想要當總統的話，我只好呼籲我們的選民，這一次一定要做一個最負責任的選民，不要那麼熱情、那麼激情，馬上就決定你要支持誰」。

呂秀蓮說，這一票不只要救自己，還要救下一代，唯有選出熟知台灣過去悲慘命運，同時體認複雜的國際情勢和未來挑戰的人，才有資格擔任台灣下一屆的領導人。她預言，今後4年是危亡存續的關鍵年頭，更希望大家可以超越傳統思維，「難道除了統獨，難道除了國共，我們不能有另外一條出路嗎？」

同時，呂秀蓮也向中國國家主席習近平隔空呼籲說，「你也不要受太多的束縛，你主張是要用中國式的社會主義，希望你不要回到秦始皇的中國，你要樹立21世紀的新中國，所以希望你也有更多的智慧、更多的慈悲、更多的勇氣，如果你想要爭取世界領導權，人人、每一個國家都有機會」。

呂秀蓮補充，法國總統馬克宏最近講的話被罵了半天，不過，馬克宏只是說，當美蘇（應指美中）對立的時候，歐盟能否扮演第三者的角色，而不是做一個選邊站的附庸者，這句話很值得台灣2350萬人共同思考，雖然政黨政治很重要，但是此時此刻，再沒有比台灣何去何從更重要，希望兩黨的領導人換新思維來領導政黨。