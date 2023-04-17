侯友宜遭控500萬搓湯圓　民進黨團籲檢調立即傳訊

▲民進黨團今天上午舉行記者會呼籲侯友宜講清楚。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

媒體人羅友志聲稱2014年新北市長侯友宜曾開出500萬元價碼，要他禮讓換選區，侯17日回應「台灣雖然保障言論自由，但還是民主法治國家」。不過，民進黨立法院黨團呼籲，針對侯友宜疑公器私用在辦公室搓湯圓，以及以不正當利益勸退，涉及違反《公職人員選舉罷免法》及《刑法》，檢調應立即傳訊，讓疑雲水落石出。

民進黨立法院黨團今天上午舉行「吃案喬案非好漢，請侯侯講清楚」記者會。民進黨團幹事長鄭運鵬會中表示，侯友宜昔日吃掉「恩恩案」命案，對於新北市勤務中心的87分鐘音檔不給就是不給，「如果你自稱為是一個漢子，是不是可以講清楚，還給恩恩、新北市民一個真相？」

鄭運鵬說，根據羅友志爆料，侯友宜「搓圓仔湯」的行為至少涉及兩個違法事項，一是公器私用在辦公室搓湯圓，二是以不正當利益勸退，涉及違反《公職人員選舉罷免法》及《刑法》，這一定是公訴罪，呼籲檢調針對重大矚目案件，要立即傳訊，也應該傳訊羅友志。

鄭運鵬表示，剛才侯友宜接受媒體訪問時不敢講案情，只說台灣是民主法治國家，尊重言論自由，但言論自由也不能誣衊侯友宜的名譽，因此呼籲檢調立即調查，如果其中有人涉及誹謗、捏造，應該還給侯友宜清白，但如果不是的話，侯友宜從副市長時代搓到市長時代，涉及公器私用、不正當利益勸退都是違法的。

民進黨立委張宏陸補充，侯友宜若是覺得自己受委屈，他支持侯友宜提告證明自己的清白，「新北市長被這樣質疑，相信所有新北市民都想要知道真相」；民進黨立委洪申翰也說，侯友宜不把這件事情說清楚，就是台灣政治的烏雲，今天早上看起來他還是逃避，反而有兩位「侯家軍」新北市議員呂家愷、江怡臻聲明若屬實就辭去市議員，奇怪了，2014年的事情干他們什麼事情？這就是「老大犯罪，小弟頂罪」的劇碼。

此外，針對侯友宜是否參選總統議題，民進黨立委林宜瑾上午受訪說，侯友宜除了因為總是答非所問，所以被諷刺是「HoHoGPT」外，又在馬拉松比賽的時候自以為幽默地說2024的總統大選像馬拉松一樣，一個人跑也許跑得快一點，但是團隊一起跑會跑得更久，「根本就是韓總機翻版，韓國瑜2.0，要不要到底選總統就一句話！」